Шеф-повар Ивлев оказался в базе украинского сайта «Миротворец»

Российский шеф-повар Ивлев попал в базу «Миротворца»

Tекст: Мария Иванова

Ивлев с марта 2021 года включен в базу украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».

Основанием для попадания в список было, как указывается на ресурсе, «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» на территорию Крыма.

Сайт «Миротворец» известен публикацией персональных данных журналистов, ополченцев и других лиц, которых администраторы называют изменниками. В 2016 году на портале появились списки иностранных и российских журналистов, что привело к угрозам в их адрес. Тогдашний представитель ОБСЕ по СМИ Дуня Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов».

Действия владельцев «Миротворца» подвергались критике со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая расценила публикации как «прямой призыв к расправе над журналистами». В базе сайта находятся данные о ряде российских деятелей культуры и граждан других стран.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 96% избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина продолжает считать Крым своей «временно оккупированной территорией», а многие западные страны поддерживают Киев по этому вопросу.

Власти России неоднократно заявляли, что вопрос Крыма решен окончательно, а референдум прошел в полном соответствии с международным правом.

Ранее лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». В базу «Миротворца» также включили блогера Влада А4. Ранее в этот список занесли режиссера Сарика Андреасяна.