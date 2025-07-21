Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По его словам, «единственным объяснением приклеивания ярлыка «пророссийская» к правительству Грузии является то, что она не действует по указаниям извне, очистила все ветви власти от агентуры, защищает суверенитет, не допускает пропаганду ЛГБТ и не включилась в войну».

Комментируя в социальных сетях разоблачения директора национальной разведки США Тулси Габбард, премьер-министр отметил, что ярлык «пророссийский» использует «глубинное государство» в разных странах как апробированный метод.

«Пропаганда «глубинного государства» сейчас усиленно работает в этом направлении против учредителя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили. Несмотря на то, что мы годами слышим о его «пророссийскости» или «связях с Россией», нет ни одного подтвержденного на йоту факта на этот счет. Мы имеем дело с пропагандой геббельсовского образца, созданием образа врага и обвинением оппонента в связях с ним, для чего факты не нужны. Главное - это тотальная пропаганда и повторение как можно большим числом агентов послания», - заявил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, средства массовой информации используются «глубинным государством» на этом направлении как «самый эффективный инструмент».

В этой связи он напомнил о бездоказательных обвинениях в «связях с Россией» лидера французской оппозиции Марин Ле Пен и скандале с «российским вмешательством» в выборы президента Румынии.

Премьер-министр отметил, что такими же методами «глубинное государство» «уже годами ведет борьбу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отстаивающим национальные интересы против псевдолиберальной идеологии».

Как отмечает Ираклий Кобахидзе, «не представлено никаких доказательств, что премьер-министр Венгрии является «пророссийским политиком».

По его словам, в кампанию очернения властей Грузии «глубинным государством» включены «местная радикальная оппозиция, НПО, их внешние хозяева, в том числе европейская бюрократия», бездоказательно обвиняющие власти Грузии в «пророссийскости».

Ираклий Кобахидзе выразил благодарность Тулси Габбард за разоблачения «глубинного государства».

Он заявил, что «общественность должна располагать полной информацией о методах неформального олигархического правления, используемых для дискредитации политических оппонентов».

Ранее Грузия заявила о намерении «Глобальной партии войны» открыть второй фронт против России. Грузия также обвинила Европу в «безграничной аморальности».