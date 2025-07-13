  • Новость часаСтало известно об освобождении Грушевского на западе ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Белый дом оскорбил сразу пять стран Западной Африки
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию
    Удары ВС России по ТЦК вызвали панику среди украинских военных
    Макрон призвал ЕС к решительному ответу на американские пошлины
    Россия пообещала пресекать пиратство на Балтике
    Киев назвал формат переговоров в Стамбуле «практически исчерпанным»
    Трамп заявил о расследовании победы Байдена на выборах
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Когда и почему Россия отвернулась от Запада

    Если кто-то хочет называть Россию «наследием Орды», то что ж, пусть называют. Мы – наследники Орды, Алании, Скифии, Византии, мордвы, бурятов, якутов, чеченцев, татар, поморов… Просто Россия. Просто империя.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    20 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    14 комментариев
    13 июля 2025, 11:44 • Новости дня

    Грузия обвинила Европу в «безграничной аморальности»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правящая партия Грузии резко раскритиковала совместное заявление министров иностранных дел 17 европейских стран, обвинив европейских политиков в «тяжелейшем ценностном кризисе» и отсутствии моральных границ, передает корреспондент Газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, политсовет правящей партии «Грузинская мечта» выступил с резкой критикой в адрес Европы в ответ на совместное заявление министров иностранных дел 17 европейских стран от 11 июля, в котором была выражена обеспокоенность ситуацией в Грузии. В заявлении грузинской партии европейские действия названы «очередной грубой и несправедливой атакой на народ Грузии и ее демократию».

    В «Грузинской мечте» отметили: «У подписантов этого заявления нет моральных границ», подчеркнув, что подобные оценки свидетельствуют о «тяжелейшем ценностном кризисе» в Европе. По мнению политсовета, большинство европейских государств испытывают влияние так называемого «глубинного государства», центр которого теперь находится, как считают авторы, не в США, а в Европе.

    Отдельно партия выразила пожелание победы президенту США Дональду Трампу в противостоянии с «глубинным государством». В заявлении также говорится, что, по мнению «Грузинской мечты», Грузия и Евросоюз нуждаются друг в друге, и партия готова работать с теми, кто заинтересован в справедливом сотрудничестве.

    Комментируя европейское заявление, партия назвала его «пропитанным дезинформацией советского стиля и ложными обвинениями». Также политсовет подчеркнул, что не сомневается в легитимности намеченных на 26 октября 2024 года парламентских выборов, несмотря на недовольство, якобы выражаемое европейскими чиновниками их возможным итогом.

    В завершение заявления представители правящей партии подчеркнули: «Мы ни на кого не нападаем, но будем бескомпромиссно защищать интересы народа Грузии, суверенитет и идентичность нашей страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба государственной безопасности Грузии сообщила о предотвращении попытки госпереворота с участием наемников. Грузинская оппозиция объявила, что нашла «подтверждение» смене внешнего курса страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала терять доверие радикальной оппозиции.

    12 июля 2025, 12:38 • Новости дня
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружение для украинских военных обычно доставляют на Украину через порт Измаил, где его перегружают на поезда и отправляют через Николаевскую область, сообщили в пророссийском подполье.

    Иностранное вооружение для украинских военных продолжает поступать через порт города Измаил, передает РИА Новости«. Как рассказал представитель пророссийского подполья, военная техника и оружие чаще всего доставляются судами под видом гражданских грузов, а грузополучателем зачастую указывают Румынию, чтобы скрыть реальное направление поставок.

    После прибытия в порт Измаил имущество перегружают на железнодорожные составы, которые затем отправляются через станцию Колосовка в Николаевской области непосредственно украинским воинским частям. Подпольщики подчеркнули, что этот маршрут известен российским военным, и по нему уже наносились удары.

    Собеседник агентства отметил, что ранее российские военные не раз пытались нарушить этот маршрут, атакуя мост в Затоке. Несмотря на это, украинская сторона оперативно восстанавливала поврежденную инфраструктуру, быстро возвращая маршрут в рабочее состояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Одесское подполье также заявило, что готово к действиям против иностранных солдат. Представители подполья сообщили о взрывах на авиабазе войск Украины под Одессой. Они также заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

    Комментарии (24)
    12 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на недавно открытом курорте в северокорейском Вонсоне, в начале встречи они обменялись необычным приветствием.

    В начале встречи Ким Чен Ын заметил, что с их предыдущего общения прошел год. Лавров с юмором ответил: «А вы все еще курите. И я курю».

    Также Лавров передал Ким Чен Ыну послание от президента России Владимира Путина. «Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», – сказал Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на новом курорте в Вонсоне, передает РИА Новости. Кроме того, в рамках визита в КНДР Лавров провел переговоры с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, обсуждались двусторонние отношения, ситуация на Корейском полуострове, а также график предстоящих контактов.

    Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в практических областях и обменялись мнениями по ситуации в Северо-Восточной Азии. Москва и Пхеньян подтвердили приверженность политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова. Также стороны подчеркнули решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внешних игроков, которые ведут к росту напряженности в регионе.

    По итогам переговоров был подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане. Лавров передал Ким Чен Ыну теплый привет от Владимира Путина.

    Лавров ранее назвал отношения между Россией и КНДР «непобедимым братством».

    Комментарии (12)
    12 июля 2025, 17:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

    Комментарии (0)
    12 июля 2025, 15:39 • Новости дня
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
    @ Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 с весны 2021 года оставался на аэродроме Святошино, а теперь его вывезли в Германию.

    Американское издание TWZ сообщило, что грузовой самолет Ан-124-100 с номером UR-82073 покинул аэродром Святошино в Киеве, где находился с начала полномасштабных боевых действий. По данным украинской стороны, самолет эвакуировался с Украины и направился в Лейпциг, где располагается представительство компании «Антонов».

    В публикации подчеркивается, что аэродром Святошино за время специальной военной операции практически не пострадал. TWZ приводит слова пользователя @TheIntelFrog из сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), который отметил, что самолет мог оставаться в Киеве с марта 2021 года, а его перемещение в Европу связано с необходимостью ремонта или обслуживания.

    Также TWZ обратило внимание на спутниковые снимки от Planet Labs, полученные 2 июля, на которых на территории аэродрома Святошино были замечены два относительно исправных самолета Ан-124.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» был замечен в небе над Киевом. Тяжелый транспортный борт Ан-124, ранее замеченный в районе Киева, переместился в немецкий Лейпциг.

    Комментарии (10)
    12 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    Новое государство появилось в мире

    Politico: Франция заключила соглашение о создании государства Новая Каледония

    Новое государство появилось в мире
    @ Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В пригороде Парижа представители конкурирующих политических движений объявили о соглашении по созданию нового государства под названием Новая Каледония, сообщили СМИ.

    Как передает Politico, формирование государства согласовано, однако оно не станет полностью независимым от Франции, пишет RT.

    Согласно данным издания, достигнутая договоренность предусматривает предоставление Новой Каледонии широкой автономии. В частности, новым властям передадут часть полномочий в сфере международных отношений.

    В феврале сторонники независимости Гваделупы потребовали проведения референдума о самоопределении и независимости от Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января в Новой Каледонии, где произошли беспорядки, был создан «Международный фронт деколонизации», который основали 12 движений за независимость заморских территорий Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу.

    Комментарии (9)
    12 июля 2025, 15:09 • Новости дня
    Письмо графа Шереметева о возвращении направили Путину

    Письмо о возвращении графа Шереметева в Россию направили Путину

    Письмо графа Шереметева о возвращении направили Путину
    @ Сергей Кузнецов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Посольство России во Франции направило в Москву обращение графа Петра Шереметева, который просит содействия для возвращения на родину и перевозки своей коллекции.

    Посольство России в Париже получило и переправило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, адресованное президенту России Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

    В обращении Шереметев просит о содействии в возвращении на родину и перевозке своего имущества, включая коллекцию.

    Дипмиссия заявила, что граф Шереметев выразил твердое намерение вернуться в Россию, чтобы исполнить последнюю волю своего отца и провести остаток жизни на родине предков: «Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на Родину своих предков – в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам».

    В посольстве подчеркнули значительный вклад Шереметева в развитие российского и французского культурного сотрудничества и отметили тесные связи с ним. Ранее копию письма опубликовали СМИ, в нем Шереметев также просит содействия по вопросу перевозки личной коллекции в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль пока не получал письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников графа Петра Шереметева президенту России Владимиру Путину.

    Комментарии (43)
    12 июля 2025, 17:36 • Новости дня
    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию

    Пилот Красноперов: Украинский Ан-124-100 может перевозить любые вооружения

    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Самолет Ан-124 «Руслан» может перевозить любые танки, американские системы противоракетной обороны Patriot и другие вооружения, Украина всеми силами старается сохранить этот самолет, сказал газете ВЗГЛЯД пилот первого класса Андрей Красноперов. Ранее в небе над Киевом заметили украинский Ан-124-100, который прилетел в Лейпциг.

    «Самолет Ан-124-100 «Руслан» – специфический, это один из самых крупных транспортных самолетов в мире. Он элементарно может перевозить любые танки, американские системы противоракетной обороны Patriot. На нем можно перевозить любые вооружения, которые Украина получает от Европы, в том числе крылатые ракеты и прочие боеприпасы. Скорее всего, именно для таких перевозок Киев собирается использовать этот самолет», – считает пилот первого класса Андрей Красноперов, майор запаса ВВС.

    По мнению эксперта, самолет прилетел в Германию из Киева на прохождение технического обслуживания. Однако Красноперов сомневается, что в Германии есть все необходимые запчасти для Ан-124-100.

    «На Украине уже нет возможностей обслуживать этот самолет. То, что у них еще осталось, – все это наследие Советского Союза. Это также касается транспортной дальней авиации. Все эти самолеты должны быть списаны. Но украинцы ставят задачу хоть как-то сохранить свои Ан-124-100».

    На этой неделе в небе над Киевом заметили украинский Ан-124-100. Как выяснили западные СМИ, борт прибыл в немецкий город Лейпциг, где находится основной хаб украинской компании Antonov Airlines.

    После начала спецоперации Antonov Airlines перевела в Лейпциг пять самолетов Ан-124. По данным американского издания TWZ, самолет Ан-124-100 с номером UR-82073 покинул аэродром Святошино в Киеве, где находился с начала полномасштабных боевых действий.

    Этот аэродром практически не пострадал. TWZ приводит мнение о том, что самолет оставался в Киеве с марта 2021 года, а его перемещение в Европу связано с необходимостью ремонта или обслуживания. Также TWZ обратило внимание на спутниковые снимки от Planet Labs, полученные 2 июля, на которых на территории аэродрома Святошино были замечены два относительно исправных самолета Ан-124.

    Ранее украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что данный самолет ранее был конфискован у российской компании «Волга-Днепр» по решению суда в Онтарио. Однако эту информацию опровергают Telegram-каналы военных летчиков.

    «Руслан» может выполнять полеты на всех географических широтах и предназначен для перевозки грузов (до 120 тонн) на большие расстояния. Самолет был создан ОКБ имени О.К. Антонова для перевозки солдат вместе с тяжелой военной техникой. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолет поступил в январе 1987 года.

    Серийное производство прекратилось в 1994 году, потому что с распадом СССР «Руслан» оказался невостребован военными. В середине нулевых предпринимались попытки возобновить серийное производство самолетов Ан-124-100 на ульяновском предприятии «Авиастар», но проект был признан бесперспективным.

    Комментарии (23)
    12 июля 2025, 18:33 • Новости дня
    Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару
    Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители и туристы на Красной площади стали свидетелями, как один из почетных караульных помог другому стойко перенести зной.

    Необычная и трогательная сцена развернулась на Красной площади во время несения службы почетным караулом у стен Кремля. В условиях рекордной жары один из военнослужащих почувствовал недомогание, но ему тут же помог сослуживец, который в буквальном смысле подставил плечо товарищу, передает «Царьград».

    В субботу москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом. Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог пообещал прохладу москвичам со следующей недели.

    Жара в 34 градуса не повлияла на распорядок дня в Кремле, сотрудники продолжают работать в обычном режиме, отмечал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Комментарии (12)
    12 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины

    Военный эксперт Перенджиев: Лавров разоблачил очередной симулякр Запада в отношении Украины

    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сергей Лавров понимает, что в гибридной войне против России Франция и Британия используют симулякры, это же касается заявления Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями.

    «В ходе гибридной войны против России Франция и Британия используют симулякры. Но Сергей Лавров понимает, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» начнут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня, – это тоже симулякр», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России»..

    По словам военного эксперта, создание термина «симулякр» приписывается французскому социологу и философу Жану Бодрийяру, он означает копию того, чего на самом деле не существует или проще говоря – фейк: «Классическим примером создания симулякра можно назвать сказку датского писателя Ханса Христиана Андерсена «Новое платье короля». А теперь что-то наподобие симулякров пытаются создавать не только европейские лидеры, но и президент США Дональд Трамп. Эти симулякры позволяют Лондону, Парижу и Берлину получать не только экономические, но и политические дивиденды, потому что под военные проекты-симулякры выделяются средства».

    Последнее заявление Макрона от лица «коалиции желающих» создало информационный повод о том, что при благоприятном для себе моменте «европейцы введут войска на Украину, обоснуются в портах Николаевской области и Одессы». «Европейцы именно на это и рассчитывают, а если у них этого не получится, то в любом случае они получат дивиденды», – полагает спикер.

    Поддержка Украины для Запада стала по большей части симулякром, под который создаются образы и «правильная картинка». При этом оказывается и реальная поддержка, которая заключается в передаче Киеву вооружений, в том числе дальнобойных ракет и средств ПВО.

    «Заявления про планы направить на Украину силы сдерживания – это симулякр, как и провокация в Буче или действия «Белых касок» в Сирии в период правления Башара Асада. Но под все это выделяются огромные средства, большая часть которых оседает в карманах западных политиков, Зеленскому и его команде, тоже, кстати, перепадает», – добавил Перенджиев.

    О том, что Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании «корпуса многонациональных сил для защиты Украины», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего визита в Северную Корею. «Мы этим особо не интересуемся, но они об этом громко кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем», – сказал Лавров.

    В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам франко-британского саммита в Лондоне, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. По его словам, это будет сделано с целью обеспечить восстановление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Французский лидер охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве.

    Макрон неоднократно говорил о том, что на Украине должны появится европейские военные. В марте по итогам парижского саммита «коалиции желающих» он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на слова Макрона, что активность западных стран по военному присутствию на Украине отражает антироссийские и милитаристские настроения: «В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских».

    Песков подчеркнул разочарование Москвы тем, что западные страны игнорируют сигналы России об опасности такого присутствия. Песков добавил, что последовательные и ясные сигналы со стороны Москвы не принимаются во внимание и не находят понимания на Западе.

    Комментарии (8)
    12 июля 2025, 18:50 • Новости дня
    В Британии спрогнозировали содержание «важного заявления» Трампа
    В Британии спрогнозировали содержание «важного заявления» Трампа
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп может объявить о новых мерах в отношении конфликта России и Украины, сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

    Меркурис заявил на YouTube, что «речь может пойти о поддержке законопроекта Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России)», передает РИА «Новости».

    Эксперт также не исключает, что глава Белого дома объявит о новых поставках вооружения Киеву. При этом, как отмечает аналитик, Москва, по его наблюдению, кажется совсем не впечатленной изменениями риторики со стороны американского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

    Комментарии (8)
    12 июля 2025, 13:34 • Новости дня
    Погиб ученый-тестировщик вакцины «Спутник V»

    Погиб ученый-тестировщик вакцины «Спутник V» Константин Захаров

    Погиб ученый-тестировщик вакцины «Спутник V»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава совета директоров петербургской «Эскеллены» Константин Захаров, известный тестированием вакцины «Спутник V», погиб в ДТП на трассе под Приозерском.

    Авария произошла 11 июля на 16-м километре трассы в Приозерском районе, передает 47news.

    В результате столкновения Audi Q7 и грузовика МАN погиб 45-летний Константин Захаров, возглавлявший совет директоров медицинской исследовательской организации «Эскеллена».

    Коллеги Захарова подтвердили его гибель и отметили его уникальный талант понятно рассказывать о фармацевтических новинках.

    Как рассказали в полиции, водитель грузовика МАN, гражданин Киргизии, выехал на встречную полосу из-за лопнувшего колеса, где и произошла трагедия. Водитель легковушки скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ДТП на трассе М-12 были госпитализированы двое детей. Следственные органы возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. В результате аварии на трассе М-12 погибли женщина и ребенок.

    Комментарии (12)
    12 июля 2025, 21:10 • Новости дня
    Удары ВС России по ТЦК вызвали панику среди украинских военных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары Вооруженных сил России по территориальным центрам комплектования ВСУ вызвали среди украинских военных панику, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры заявили, что атаки на эти объекты приводят к уничтожению значительного количества документации, необходимой для военнослужащих ВСУ при оформлении льгот, передает ТАСС.

    Он добавил, что командование украинской армии сейчас игнорирует проблему и пользуется ситуацией, чтобы уводить семьи пропавших без вести солдат от получения подробной информации о судьбах их близких.

    В субботу военный эксперт Виталий Киселев заявил, что успешные удары по украинским ТЦК обусловлены высокой эффективностью российской разведки и подполья, а также современного вооружения.

    Ранее сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение по центрам ТЦК Украины.

    Напомним, украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов. Министерство обороны России на этой неделе подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ.

    Комментарии (13)
    12 июля 2025, 15:03 • Новости дня
    Захарова резко отреагировала на атаку ВСУ на «Белгород-Арену»

    Захарова: Киев ведет борьбу с мирным населением, детьми и совестью

    Захарова резко отреагировала на атаку ВСУ на «Белгород-Арену»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим целенаправленно ведет борьбу не только с мирными жителями, но и с историей и культурой.

    «Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками», – подчеркнула она в своем комментарии, передает РИА «Новости».

    Захарова также обратила внимание, что, по ее мнению, в Киеве словно приняли решение собрать все худшие практики, начиная от варварства и заканчивая терроризмом и нацизмом. Она отметила, что атаки ВСУ по «Белгород-Арене» свидетельствуют о намеренном характере подобных действий, направленных на запугивание гражданского населения.

    В субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска нанесли удар беспилотником по спорткомплексу «Белгород Арена» в Белгороде, занятия в момент атаки проходили в обычном режиме, пострадавших, к счастью, нет.

    Ранее Гладков сообщил, что во дворе многоквартирного дома в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона пострадал мирный житель.

    Комментарии (18)
    12 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Арахамия рассказал, что Зеленского часто били в детстве

    Глава фракции партии «Слуга народа» рассказал, что Зеленского часто били в детстве

    Арахамия рассказал, что Зеленского часто били в детстве
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия рассказал, что Владимир Зеленский в детстве часто подвергался нападкам.

    Арахамия отметил в интервью Би-би-си, Зеленский делился воспоминаниями о том, как рос «евреем маленького роста в Кривом Роге», который является крупным индустриальным городом, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Зеленского «часто били» в детстве. Он также привел слова Зеленского: «Найди того, кто главный, ударь его в лицо, и тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело».

    В субботу жена Зеленского Елена в документальном фильме «История Зеленского» призналась, что надеялась на поражение мужа на выборах 2019 года.

    Ранее президент Владимир Путин рассказал, что его друзья-евреи называют Владимира Зеленского «позором еврейского народа».

    Комментарии (18)
    12 июля 2025, 17:27 • Новости дня
    Полиция Индии обнаружила россиянку с детьми в пещере Кералы
    Полиция Индии обнаружила россиянку с детьми в пещере Кералы
    @ Saqib Majeed/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В лесах штата Керала была найдена россиянка с двумя детьми, которые почти две недели прожили в изолированной пещере среди джунглей.

    Полиция Индии обнаружила гражданку России Нину Кутину с двумя маленькими детьми в отдаленной пещере штата Керала, пишет ТАСС.

    Семья прожила в почти полной изоляции около двух недель, питаясь лесными плодами. Полиция наткнулась на них во время патрулирования после оползня.

    По данным агентства PTI, россиянка приехала по деловой визе несколько лет назад и отправилась в Гокарну – город, известный религиозными и медитативными традициями. Женщина, увлеченная индуизмом, решила поселиться с детьми в лесистой местности, превратив природную пещеру в духовное пристанище: она установила идола Рудры и занималась пуджой и медитацией.

    По словам полицейских, семья находилась в хорошем состоянии и не имела ранений. «Мы были очень удивлены, когда нашли женщину и двух детей в таких условиях. К счастью, они не были ранены и находились в относительно хорошем состоянии», – рассказал один из сотрудников полиции.

    Власти выяснили, что виза россиянки истекла еще в 2017 году. Семья вывезена из леса и временно размещена в безопасном месте. Ожидается, что в ближайшее время их перевезут в Бангалор для дальнейшей депортации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья из России рассказала о том, как им удалось выжить во время мощного цунами на Шри-Ланке.

    Комментарии (7)
    12 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    На Украине повторно мобилизовали вернувшихся из плена военных ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине мобилизуют в ряды ВСУ военных, которые ранее вернулись из российского плена, сообщили в российских силовых структурах.

    В качестве примера приводится случай с активистом майдана Андреем Коломийцем, который вновь оказался в украинской армии после освобождения из плена, передает ТАСС.

    Источник подчеркнул: «Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно». Российские силовики отмечают, что практика повторной отправки бывших пленных на фронт стала на Украине обычным явлением.

    Кроме того, в силовых структурах РФ добавили, что на Украине обсуждается видеозапись задержания ветерана ВСУ с ампутированной конечностью, уволенного по состоянию здоровья, в которой участвовали более десяти полицейских. По данным источника, этот человек протестовал против вырубки леса, что и стало поводом для задержания. Инцидент вызвал значительный резонанс среди украинской общественности.

    В четверг украинский журналист Богдан Буткевич, активно защищавший работу военкоматов, был отправлен на службу после потери отсрочки от мобилизации.

    Ранее сообщалось, что на территории Украины фиксируются случаи нападений на сотрудников военкоматов со стороны граждан, что свидетельствует об усилении сопротивления мобилизации.

    В июне стало известно, что подразделение ВСУ агитирует подростков управлять беспилотниками у линии фронта в Харьковской области, привлекая их обещаниями выплат, которые не исполняются. Кроме того, ВСУ используют инвалидов для строительства линии обороны на запорожском направлении, принуждая их рыть окопы.

    Комментарии (13)
    Главное
    Глава РФПИ обвинил фон дер Ляйен в деиндустриализации Евросоюза
    МВД объявило в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»
    Азербайджан и Казахстан стали главными покупателями шоколада из России
    Украинцы начали уезжать из США из-за новой миграционной политики
    У выпускников российских вузов выросли зарплатные ожидания
    В очереди на Крымский мост скопилось более 1,3 тыс. автомобилей
    В России выявлено 67 городов с повторяющимися названиями

    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды

    Пока доллар демонстрирует историческое падение, другие активы, наоборот, оказываются в плюсе. Кроме физического золота выиграет еще и так называемое цифровое золото – биткоин. В пятницу криптовалюта поставила новый исторический максимум, за что ей стоит благодарить американского президента. Что делает Трамп для роста биткоина и ждать ли новых рекордов? Подробности

    Перейти в раздел

    «Важное заявление» президента США оставит Россию равнодушной

    Президент США Дональд Трамп пообещал сделать «важное заявление по России», касающееся, вероятно, ужесточения санкций против экспорта нефти. В Кремле ответили, что внимательно изучат обращение американского лидера. Для чего глава Белого дома применяет язык угроз, и как это связано с политической борьбой внутри администрации Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    Белый дом оскорбил сразу пять стран Западной Африки

    Новое слово в дипломатической практике внедрило американское руководство: теперь на встречу с Трампом приводят не одного, а целую группу лидеров других государств. Зачем президент США встречался с руководителями стран Западной Африки, каким образом оскорбил их – и почему это может вызвать для него проблемы внутри Соединенных Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации