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Грузия обвинила Европу в «безграничной аморальности»
Правящая партия Грузии резко раскритиковала совместное заявление министров иностранных дел 17 европейских стран, обвинив европейских политиков в «тяжелейшем ценностном кризисе» и отсутствии моральных границ, передает корреспондент Газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, политсовет правящей партии «Грузинская мечта» выступил с резкой критикой в адрес Европы в ответ на совместное заявление министров иностранных дел 17 европейских стран от 11 июля, в котором была выражена обеспокоенность ситуацией в Грузии. В заявлении грузинской партии европейские действия названы «очередной грубой и несправедливой атакой на народ Грузии и ее демократию».
В «Грузинской мечте» отметили: «У подписантов этого заявления нет моральных границ», подчеркнув, что подобные оценки свидетельствуют о «тяжелейшем ценностном кризисе» в Европе. По мнению политсовета, большинство европейских государств испытывают влияние так называемого «глубинного государства», центр которого теперь находится, как считают авторы, не в США, а в Европе.
Отдельно партия выразила пожелание победы президенту США Дональду Трампу в противостоянии с «глубинным государством». В заявлении также говорится, что, по мнению «Грузинской мечты», Грузия и Евросоюз нуждаются друг в друге, и партия готова работать с теми, кто заинтересован в справедливом сотрудничестве.
Комментируя европейское заявление, партия назвала его «пропитанным дезинформацией советского стиля и ложными обвинениями». Также политсовет подчеркнул, что не сомневается в легитимности намеченных на 26 октября 2024 года парламентских выборов, несмотря на недовольство, якобы выражаемое европейскими чиновниками их возможным итогом.
В завершение заявления представители правящей партии подчеркнули: «Мы ни на кого не нападаем, но будем бескомпромиссно защищать интересы народа Грузии, суверенитет и идентичность нашей страны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба государственной безопасности Грузии сообщила о предотвращении попытки госпереворота с участием наемников. Грузинская оппозиция объявила, что нашла «подтверждение» смене внешнего курса страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала терять доверие радикальной оппозиции.