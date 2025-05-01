Грузинская оппозиция нашла «подтверждение» смене внешнего курса страны

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Член коалиции «Сильная Грузия» Григол Гегелия заявил о том, что из министерства иностранных дел в контексте начатой 1 мая реорганизации увольняют «250 патриотов», которые занимались интеграцией страны в европейские структуры.

«Увольняют тех, кто не изменил Родине», – сказал Гегелия, намекая на то, что под сокращение могут попасть сотрудники, которые публично выражают несогласие с политикой правительства.

По его словам, «теперь можно говорить об официальном и декларируемом отказе от европейского пути».

Оппозиционер сказал, что «наступает крах грузинской дипломатии», так как грядет масштабное сокращение во внешнеполитическом ведомстве.

«Реорганизация на самом деле – это политическая репрессия», – сказал Гегелия.

Между тем, власти Грузии регулярно заявляют, что вступление в Евросоюз в 2030 году является главной внешнеполитической задачей страны.

В ноябре 2024 года правительство Грузии, страны-кандидата в Евросоюз, решило не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года, чтобы лучше подготовиться к ним.

МИД пока не прокомментировал обвинение оппозиционера.