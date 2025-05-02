Зурабишвили начала терять доверие радикальной оппозиции Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Генсек саакашвилевского «Единого национального движения» Петрэ Цискаришвили назвал это предложение «несвоевременным», так как сначала оппозиция, не признающая итоги выборов в парламент в 2024 году, должна добиться нового голосования.

«Поэтому я не понимаю, зачем проводить переговоры о создании коалиционного правительства», – заявил Цискаришвили.

По его словам, в настоящее время необходимо «расширить волну протеста для противостояния «русскому режиму» – так радикалы называют правительство «Грузинской мечты».

Зурабишвили сообщила аккредитованным в Грузии послам стран ЕС, что «необходимо готовить коалиционное правительство».

Первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил, что в реальности задача радикальной оппозиции состоит в том, чтобы «демонстрировать иностранным покровителям и спонсорам, что они ведут борьбу за демократию».

«На самом же деле оппозиция хочет революции», – отметил он.

В Грузии продолжаются ежедневные акции протеста после решения правительства от 28 ноября 2024 года не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года, чтобы лучше подготовиться к процессу.

Оппозиция анонсирует масштабную акцию в Тбилиси в «День Европы» 9 мая.