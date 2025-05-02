Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.4 комментария
Зурабишвили начала терять доверие радикальной оппозиции Грузии
«Несвоевременной» назвала радикальная грузинская оппозиция инициативу экс-президента Саломе Зурабишвили о «подготовке коалиционного правительства» на ее «Платформе сопротивления», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Генсек саакашвилевского «Единого национального движения» Петрэ Цискаришвили назвал это предложение «несвоевременным», так как сначала оппозиция, не признающая итоги выборов в парламент в 2024 году, должна добиться нового голосования.
«Поэтому я не понимаю, зачем проводить переговоры о создании коалиционного правительства», – заявил Цискаришвили.
По его словам, в настоящее время необходимо «расширить волну протеста для противостояния «русскому режиму» – так радикалы называют правительство «Грузинской мечты».
Зурабишвили сообщила аккредитованным в Грузии послам стран ЕС, что «необходимо готовить коалиционное правительство».
Первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил, что в реальности задача радикальной оппозиции состоит в том, чтобы «демонстрировать иностранным покровителям и спонсорам, что они ведут борьбу за демократию».
«На самом же деле оппозиция хочет революции», – отметил он.
В Грузии продолжаются ежедневные акции протеста после решения правительства от 28 ноября 2024 года не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года, чтобы лучше подготовиться к процессу.
Оппозиция анонсирует масштабную акцию в Тбилиси в «День Европы» 9 мая.