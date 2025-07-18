Грузия заявила о намерении «Глобальной партии войны» открыть второй фронт против России

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Лидеры Евросоюза выступают с острой военной риторикой, происходит вооружение Украины, ей передают дальнобойное оружие, усиливаются антироссийские санкции, отставные генералы говорят о подготовке в ближайшее время к войне с Россией», – сказал он, отметив также увеличение военных расходов в странах Евросоюза.

По его словам, «глобальная партия войны» на фоне заявленной борьбы с «глубинным государством» президента США Дональда Трампа старается перенести тяжесть решения украинского вопроса полностью на Европу.

Ираклий Кобахидзе заявил, что в итоге может произойти «одновременное разрушение и Европы и России», так как «глобальная партия войны» планирует продолжить войну России и Украины за счет Европы».

Премьер-министр Грузии заявил, что в этих условиях открытие в Грузии «второго фронта» против России «не только по-прежнему актуально, но и еще более принципиально для «глобальной партии войны».

По словам председателя правительства Грузии, для вовлечения его страны в военные действия «глобальная партия войны» с привлечением структур ЕС усиливает давление, «использую рычаг отмены либерального визового режима как последний козырь».