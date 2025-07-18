На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
Грузия заявила о намерении «Глобальной партии войны» открыть второй фронт против России
«Глобальная партия войны» готовит Европу к войне с Россией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Лидеры Евросоюза выступают с острой военной риторикой, происходит вооружение Украины, ей передают дальнобойное оружие, усиливаются антироссийские санкции, отставные генералы говорят о подготовке в ближайшее время к войне с Россией», – сказал он, отметив также увеличение военных расходов в странах Евросоюза.
По его словам, «глобальная партия войны» на фоне заявленной борьбы с «глубинным государством» президента США Дональда Трампа старается перенести тяжесть решения украинского вопроса полностью на Европу.
Ираклий Кобахидзе заявил, что в итоге может произойти «одновременное разрушение и Европы и России», так как «глобальная партия войны» планирует продолжить войну России и Украины за счет Европы».
Премьер-министр Грузии заявил, что в этих условиях открытие в Грузии «второго фронта» против России «не только по-прежнему актуально, но и еще более принципиально для «глобальной партии войны».
По словам председателя правительства Грузии, для вовлечения его страны в военные действия «глобальная партия войны» с привлечением структур ЕС усиливает давление, «использую рычаг отмены либерального визового режима как последний козырь».