FT сообщил о расколе в ЕС по борьбе с технологической зависимостью от США

Tекст: Ольга Иванова

Некоторые страны Евросоюза выступают против активной борьбы за технологический суверенитет от американских компаний, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times. Это связано с продолжающимися переговорами по торговым пошлинам между ЕС и США, а также с зависимостью Европы от Соединенных Штатов в других сферах.

Один из европейских дипломатов заявил: «Неужели нам нужно затевать новую ссору с США прямо сейчас из-за этого?». По его оценке, конфронтация может помешать торговым договоренностям и повлиять на поддержку США для Украины.

В то же время в ЕС уже обсуждают возможность закрепления в законодательстве протекционистских мер. Речь идет о предоставлении преимуществ европейским компаниям при госзакупках, но с учетом требований Всемирной торговой организации. Замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне считает, что это может стать «первым шагом» в поддержке технологического сектора ЕС. Он отметил, что в вопросах технологий Евросоюз сильно зависит от Соединенных Штатов.

Американские компании, такие как Amazon и Microsoft, продолжают укреплять позиции на европейском рынке. Amazon анонсировала облачные сервисы Sovereign Cloud для хранения и контроля данных внутри определенных регионов. Microsoft заявила о готовности обратиться в суд для защиты доступа европейских клиентов к своим продуктам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и США ведут переговоры о снижении пошлин на автомобили. Дональд Трамп объявил о введении 30% пошлин на товары из ЕС и Мексики. Еврокомиссия подготовила список американских товаров, на которые планируется ввести ответные пошлины.