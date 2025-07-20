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Поезда в Ростовской области вернули в график после ЧП
Движение остановленных после инцидента поездов в Ростовской области постепенно нормализуется, часть поездов уже вернулась к штатному расписанию, а остальные сокращают задержку.
Пассажирские поезда, задержанные из-за происшествия в Ростовской области, возвращаются к штатному расписанию, передает РИА «Новости». В «Федеральной пассажирской компании» сообщили: «Пассажирские поезда, задержанные в связи с происшествием в Ростовской области, постепенно вводятся в график».
По информации компании, в настоящее время более 60 поездов смогли сократить время отставания – теперь оно составляет от 30 минут до 7,5 часа. Также уже удалось включить в график 10 пассажирских поездов, а еще свыше 60 составов прибыли на станции назначения.
Работа по восстановлению расписания продолжается, чтобы минимизировать последствия ЧП для пассажиров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, РЖД сообщили о задержке 132 поездов из-за происшествия в Ростовской области. РЖД направили десять поездов через перегон Лихая – Замчалово в Ростовской области. В компании заявили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути.