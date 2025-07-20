Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».2 комментария
РЖД сообщили о задержке 132 поездов из-за происшествия в Ростовской области
После падения обломков БПЛА и повреждения контактной сети в Ростовской области 132 поезда следуют с опозданием до 15 часов, сообщили в РЖД.
О повреждении контактной сети и задержках в движении пассажирских поездов сообщили в РЖД, передает ТАСС. По данным компании, в результате происшествия на станции Лихая 132 поезда, включая составы компаний ФПК и «Гранд сервис экспресс», вынуждены следовать с задержками от 33 минут до 15 часов. Поезда проходят место инцидента на сниженной скорости. Уже 37 поездов смогли прибыть в свои конечные пункты назначения.
Для поддержки пассажиров открыты дополнительные билетные кассы на 13 станциях, а информирование о ситуации ведется через СМС-рассылку. На основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог работает дополнительный персонал, организована раздача бутилированной воды. Пассажиры с детьми и пожилые люди могут воспользоваться комнатами матери и ребенка.
В РЖД подчеркнули: «Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов».
Компания «Гранд сервис экспресс» сообщила о задержке 20 поездов «Таврия», следующих в Крым и из Крыма, включая маршруты из Москвы, Петербурга и обратно. Задержки составляют от одного часа до 10 часов. Пассажирам, по возможности, предоставляется питание. Получить актуальную информацию о задержках можно по телефону горячей линии перевозчика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области после падения обломков БПЛА задержались 75 поездов. РЖД отправили десять поездов через перегон Лихая – Замчалово. В РЖД сообщили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на пути.