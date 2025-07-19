В РЖД сообщили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на пути

Tекст: Ирма Каплан

«В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», – сказано в сообщении.

В РЖД уточнили, что после обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и стараются максимально ускорить возобновление движения.

«Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов – питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», – добавили в РЖД.

Об изменениях пассажиры поездов информируются по СМС. Также организован оперативный штаб для ликвидации последствий.

«Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)», – напомнили в компании.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, атака украинских дронов на Ростовскую область в ночь на субботу привела к остановке поезда Адлер – Москва, возгоранию жилых домов, отключению электричества и ландшафтному пожару, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.