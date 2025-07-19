После атаки БПЛА на трансформатор остановлено движение поезда Адлер – Москва

После атаки БПЛА на трансформатор без электричества остались две тысячи человек

Tекст: Ирма Каплан

«В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек», – написал он.

Кроме того, из-за отключения электричества остановлено движение пассажирского поезда Адлер-Москва. Состав отводят на безопасное расстояние, сообщил Слюсарь.

Губернатор добавил, что падение обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по ул. Советской вызвало пожар в нескольких частных домах. Один человек был ранен, его передали медикам.

«В Донецке упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар», – подытожил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО вечером пятницы уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило Минобороны страны.



