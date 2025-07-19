Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
После атаки БПЛА на трансформатор остановлено движение поезда Адлер – Москва
После атаки БПЛА на трансформатор без электричества остались две тысячи человек
Атака украинских дронов на Ростовскую область в ночь на субботу привела к возгоранию жилых домов, отключению электричества и ландшафтному пожару, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
«В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек», – написал он.
Кроме того, из-за отключения электричества остановлено движение пассажирского поезда Адлер-Москва. Состав отводят на безопасное расстояние, сообщил Слюсарь.
Губернатор добавил, что падение обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по ул. Советской вызвало пожар в нескольких частных домах. Один человек был ранен, его передали медикам.
«В Донецке упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар», – подытожил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО вечером пятницы уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило Минобороны страны.