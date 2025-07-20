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ПВО уничтожила 37 украинских БПЛА в шести российских регионах
В течение дня российская система ПВО ликвидировала десятки украинских беспилотников, среди которых были аппараты, летевшие в сторону Москвы.
Силы противовоздушной обороны России уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны за последние часы, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили: «В период с 12.00 до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА – над территорией Калужской области, восемь – над территорией Смоленской области, восемь – над территорией Московского региона, в том числе пять, летевших на Москву, шесть – над территорией Брянской области, три – над территорией Тульской области, два – над территорией Орловской области».
В Минобороны подчеркнули, что атака беспилотников была успешно отражена, угрозы для гражданских объектов и жителей российских регионов нет. Данные о возможных повреждениях или жертвах не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО Министерства обороны уничтожили три беспилотника ВСУ, которые направлялись к Москве. Пять беспилотников самолетного типа были сбиты средствами ПВО в Брянской и Калужской областях за десять минут утром 20 июля.