Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.5 комментариев
ПВО сбила три летевших на Москву украинских беспилотника
Три беспилотника ВСУ были уничтожены средствами ПВО Министерства обороны, когда они направлялись к Москве, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье Собянин сообщал, что в результате работы ПВО было уничтожено три беспилотника, обломки которых упали в разных районах столицы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отработали по 15 дронам ВСУ, летевшим на Москву. В Зеленограде произошло падение обломков беспилотника. Система ПВО сбила вражеский БПЛА при подлете к Москве.