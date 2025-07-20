Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».2 комментария
Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников над Москвой
В результате работы ПВО было уничтожено три беспилотника, обломки которых упали в разных районах столицы, сейчас там действуют экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин.
По его словам, системы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, которые направлялись к Москве, сообщает РИА «Новости».
В своем Telegram-канале Собянин заявил: «ПВО Минобороны уничтожено три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отработали по пятнадцати дронам ВСУ, летевшим на Москву. В Зеленограде произошло падение обломков беспилотника. Система ПВО сбила вражеский БПЛА при подлете к Москве.