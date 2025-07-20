Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».2 комментария
Минобороны сообщило о ликвидации пяти украинских беспилотников
Пять беспилотников самолетного типа были сбиты средствами ПВО в Брянской и Калужской областях за десять минут утром 20 июля, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в военном ведомстве, средства противовоздушной обороны с 8.00 до 8.10 уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает РИА «Новости».
По данным Минобороны, три БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, еще два – над Калужской областью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сбили 91 украинский беспилотник за одну ночь. Украинский беспилотник был нейтрализован над Смоленской областью. Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Горловке.