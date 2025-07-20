Полковник ВСУ уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой

Марочко сообщил об уничтожении полковника ВСУ Оборина при атаке на «Герани»

Tекст: Вера Басилая

Марочко сообщил о гибели полковника ВСУ Константина Оборина ночью 19 июля при попытке сбить российские БПЛА «Герань» над Одессой. По словам Марочко, Оборин пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52, не оснащенный штатным вооружением, а стрельба по дронам велась вторым пилотом из личного оружия. Судьба второго пилота пока неизвестна, передает РИА «Новости»,

Марочко уточнил, что Оборин ранее служил в Советской армии, воевал в Афганистане, после распада СССР продолжил службу в ВСУ и позже ушел на пенсию. Он был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе, руководил местным авиаклубом и обладал значительным опытом в авиации и парашютном спорте.

С началом спецоперации на Украине Оборин присоединился к формированиям киевского режима.

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