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Перевозчик сообщил о массовых задержках поездов в Крым и обратно
Несколько пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно, столкнулись с задержками из-за технических неисправностей, что затронуло рейсы из Москвы, Петербурга и Смоленска.
По информации компании «Гранд сервис экспресс», передает РИА «Новости», отправление трех пассажирских поездов в Крым задерживается по техническим причинам. Проблемы возникли с рейсами №167/168 Москва – Симферополь, №473/474 Смоленск – Симферополь и №178/179 Санкт-Петербург – Евпатория, назначенными к отправлению на 20 июля.
В пути также задерживаются четыре состава, следующих на полуостров: №67/68, №27/28, №17/18 Москва – Симферополь и №315/316 Адлер – Симферополь. В обратном направлении отмечены задержки двенадцати поездов, среди которых рейсы Симферополь – Смоленск, Евпатория – Санкт-Петербург, Евпатория – Москва, Севастополь – Москва, Симферополь – Москва, Симферополь – Пермь, Феодосия – Москва, Севастополь – Санкт-Петербург.
«По техническим причинам ожидаются задержки по отправлению с начальных станций №167/168 Москва – Симферополь, №473/474 Смоленск – Симферополь, №178/179 Санкт-Петербург – Евпатория», – говорится в сообщении перевозчика. Уточняется, что время задержки зафиксировано по состоянию на 15.30 мск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, РЖД сообщили о задержке 132 поездов из-за происшествия в Ростовской области. РЖД направили десять поездов через перегон Лихая – Замчалово в Ростовской области. В компании заявили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути.