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Пилоты в Литве зафиксировали рекордный рост сбоев GPS-сигнала
Число сообщений о сбоях в работе GPS в воздушном пространстве Литвы в июне достигло 1 022, что в 22 раза больше прошлогоднего уровня.
Литовское предприятие по управлению воздушным движением «Оро навигация» зафиксировало более 1 тыс. сигналов о сбоях GPS в июне 2024 года, передает ТАСС. По словам представителя компании Ингриды Даугирде, количество сообщений о сбоях выросло в 2,3 раза по сравнению с маем, когда их насчитывалось 447.
До октября 2024 года ежемесячно фиксировали лишь 25-55 случаев, однако с ноября статистика начала резко расти: в ноябре зафиксировали 267, в декабре – 483 инцидента. В июне нынешнего года число сообщений превысило аналогичный показатель июня прошлого года в 22 раза, тогда было всего 46 случаев.
Даугирде отметила: «На деле сбоев больше, так как речь идет только о тех инцидентах, о которых нам сообщают пилоты». Заместитель председателя совета Службы регулирования связи Литвы Дарюс Кюлешюс заявил в интервью BNS, что помехи якобы исходят со стороны Калининграда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, морякам в Финском заливе рекомендовали использовать карту и компас из-за участившихся сбоев в работе GPS. НАТО признало свою беспомощность в ситуации массовых сбоев GPS над Балтикой. Самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за возникших помех в работе GPS-навигации.