Международный день торта и День металлурга отмечается 20 июля

Tекст: Ирма Каплан

Международный день торта проходит под девизом «I cake you», что можно перевести в контексте праздника как «Я иду к тебе с тортом, встречай».

Согласно данным из открытых источников, сладким праздником дружбы мы обязаны «Миланскому клубу» Королевства Любви – сообществу друзей, в составе которого кулинары, музыканты и другие творческие натуры. В 2009 году сообщество впервые устроило праздник с тортиками, а в 2011 году его стали отмечать в международном масштабе.

В этот день, согласно порталу Calend.ru, был впервые испечен коллективный «многонациональный» торт, в приготовлении которого приняли участие представители стран, которые присылали фотографии испеченных ими тортов на сайт праздника. А это Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль, США. С тех пор День торта стал ежегодной сладкой традицией, а количество участников из разных стран увеличивается.

Не менее приятный Международный день Луны и День дневного сна отмечается сегодня. А также Международный день шахмат. В этом году со дня основания Международной шахматной федерации исполняется 101 год, и этот день призван напомнить о пользе стратегического мышления в борьбе за победу, как на шахматной доске, так и в жизни.

В России в третье воскресенье июля с 1957 года отмечается День металлурга. Действующих сотрудников и ветеранов отрасли чествуют в Белоруссии, Казахстане и некоторых других странах СНГ. Профессиональный праздник отмечают сталевары и литейщики, прокатчики и горняки, кузнецы и представители других профессий цветной и черной металлургии.

Кроме того, 20 июля в США отмечают Дeнь лeдeнцoв нa пaлoчкe, в Центральной Африканской Республике - Дeнь пocaдки дepeвьeв, а Северный Кипр празднует Дeнь миpa и cвoбoды. В Колумбии сегодня День независимости, в Румынии – День авиации, а Коста-Рика чествует инженеров – сегодня в стране их день.

Именинники 20 июля Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукиан, Никон, Сергей и Фома.