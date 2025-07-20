  • Новость часаТурция заявила об ожидании конкретики по третьему раунду переговоров по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Президент США вытер ноги о худшего русофоба Капитолия
    Военный эксперт назвал цели массированного удара России по Днепропетровской области
    Полковник ВСУ уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой
    Американист назвал причину появления в США отчета о лжи администрации Обамы о России
    Источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе
    Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию
    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России
    В США дали совет Белому дому из-за синяков у Трампа
    Пленный ВСУ рассказал о самопожертвовании российских военных ради украинцев
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    7 комментариев
    20 июля 2025, 00:30 • Новости дня

    Международный день торта и День металлурга отмечается 20 июля

    Международный день торта и День металлурга отмечается 20 июля
    @ Андрей Аркуша/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Всемирное торжество сладкоежек в середине лета отмечается с 2011 года и посвящено оно не то чтобы безграничному объедению сладостями, но дружбе между людьми, народами, странами.

    Международный день торта проходит под девизом «I cake you», что можно перевести в контексте праздника как «Я иду к тебе с тортом, встречай».

    Согласно данным из открытых источников, сладким праздником дружбы мы обязаны  «Миланскому клубу» Королевства Любви – сообществу друзей, в составе которого кулинары, музыканты и другие творческие натуры. В 2009 году сообщество впервые устроило праздник с тортиками, а в 2011 году его стали отмечать в международном масштабе.

    В этот день, согласно порталу Calend.ru, был впервые испечен коллективный «многонациональный» торт, в приготовлении которого приняли участие представители стран, которые присылали фотографии испеченных ими тортов на сайт праздника. А это Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль, США. С тех пор День торта стал ежегодной сладкой традицией, а количество участников из разных стран увеличивается.

    Не менее приятный Международный день Луны и День дневного сна отмечается сегодня. А также Международный день шахмат. В этом году со дня основания Международной шахматной федерации исполняется 101 год, и этот день призван напомнить о пользе стратегического мышления в борьбе за победу, как на шахматной доске, так и в жизни.

    В России в третье воскресенье июля с 1957 года отмечается День металлурга. Действующих сотрудников и ветеранов отрасли чествуют в Белоруссии, Казахстане и некоторых других странах СНГ. Профессиональный праздник отмечают сталевары и литейщики, прокатчики и горняки, кузнецы и представители других профессий цветной и черной металлургии.

    Кроме того, 20 июля в США отмечают Дeнь лeдeнцoв нa пaлoчкe, в Центральной Африканской Республике - Дeнь пocaдки дepeвьeв, а Северный Кипр празднует Дeнь миpa и cвoбoды. В Колумбии сегодня День независимости, в Румынии – День авиации, а Коста-Рика чествует инженеров – сегодня в стране их день.

    Именинники 20 июля Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукиан, Никон, Сергей и  Фома.

    19 июля 2025, 05:43 • Новости дня
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    @ МИД РФ/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на заявление главы нацразведки США Тулси Габбард о безосновательной лжи администрации Барака Обамы насчет якобы вмешательства России в выборы 2016 года, напомнив о том, что эта американская «утка» имела для Москвы ощутимые последствия.

    «Не стоит забывать, что из-за этой «утки» на Россию были наложены вполне конкретные санкции. Отобрана недвижимость в США, высланы дипломаты, в частности», – написал он в Telegram-канале.

    Полянский задался риторическими вопросами, кто теперь будет с этим разбираться? И есть ли у США такие планы вообще?

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

    Сенатор Пушков призвал заявление главы нацразведки США Габбард изучать в Бухаресте, где, подобно администрации Обамы, огульно принялись обвинять Россию в подобном же.

    Комментарии (9)
    19 июля 2025, 15:38 • Новости дня
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины обстреляли многоэтажный дома в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Также уточняется, что в результате обстрела пострадал мирный житель.

    В субботу в Донецке прогремели несколько взрывов.

    Ранее Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow.

    Комментарии (4)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России

    Журналист Фази раскритиковал сравнение Мерца ситуации на Украине с Израилем

    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России
    @ Bernd Elme/IMAGO/ESDES.Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики продолжают делать все более искажающие реальность заявления, что заметно на примере сравнения Фридриха Мерца ситуации на Украине с позицией Израиля, заявил журналист Томас Фази.

    Фази, комментируя сравнение канцлером Германии Фридрихом Мерцем украинского вопроса с Израилем, заявил, что европейские лидеры все чаще делают абсурдные заявления о России, чувствуя собственную безнаказанность, передает РИА «Новости».

    По его словам, заявления политиков являются «феноменом, завораживающим с точки зрения психиатрии». По мнению журналиста, подобные высказывания становятся все более изощренными.

    Ранее председатель партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что нельзя проводить параллели между конфликтом на Украине и ситуацией вокруг Израиля.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес в июне раскритиковал двойные стандарты Европейского союза по отношению к России и Израилю.

    Комментарии (3)
    19 июля 2025, 06:29 • Новости дня
    В РЖД сообщили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на пути
    В РЖД сообщили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на пути
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    На перегоне Лихая – Замчалово Ростовской области временно остановили движение поездов из-за повреждения контактной сети после падения обломков беспилотника, сообщили в Telegram-канале РЖД.

    «В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», – сказано в сообщении.

    В РЖД уточнили, что после обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и стараются максимально ускорить возобновление движения.

    «Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов – питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», – добавили в РЖД.

    Об изменениях пассажиры поездов информируются по СМС. Также организован  оперативный штаб для ликвидации последствий.

    «Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)», – напомнили в компании.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, атака украинских дронов на Ростовскую область в ночь на субботу привела к остановке поезда Адлер – Москва, возгоранию жилых домов, отключению электричества и ландшафтному пожару, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

    Комментарии (5)
    19 июля 2025, 06:59 • Новости дня
    Новые штрафы за нарушения ПДД вступили в силу
    Новые штрафы за нарушения ПДД вступили в силу
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    С 18 июля в стране вступили в силу новые санкции за нарушения ПДД, которые отличаются более высокими суммами взыскания за игнорирование требований инспекторов и неправильную перевозку грузов.

    Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые  предусматривают новые санкции для водителей и владельцев транспортных средств, нарушающих ПДД, вступили в силу 18 июля, согласно федеральному закону за подписью президента России Владимира Путина.

    Основные изменения касаются увеличения штрафов за отказ выполнить требование сотрудника ГИБДД об остановке транспортного средства – сумма штрафа составит от 7 до 10 тыс. рублей.

    Водителям грузовых автомобилей установлен штраф 600 тыс. рублей за нарушение правил при въезде на автоматический пункт весогабаритного контроля. Превышение допустимых габаритов груза на 10 см повлечет штраф в 150 тыс. рублей. Норма теперь применяется к собственнику транспортного средства, а не к водителю, как было ранее.

    Штраф 150 тыс. рублей за превышение габаритов до 10 см предусмотрен только для собственников, а не водителей. Срок давности привлечения к ответственности по ст. 12.12.1 КоАП (санкции за перевозку нестандартного груза без разрешения) увеличен с двух месяцев до года.

    Новые правила призваны сделать соблюдение закона экономически выгодным для водителей, чтобы штрафы не были меньшим злом по сравнению с потенциальным ущербом, указано в пояснительной записке к поправкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство подписало постановление, уточняющее правила перевозки детей в автомобилях, которое исключает использование небезопасных альтернативных (несертифицированных) устройств.


    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в июне освободили самую большую с начала 2025 года площадь территорий на Украине, пишет The New York Times (NYT).

    По мнению NYT, этому способствовали эффективное использование авиационной поддержки, массированные удары крылатыми ракетами, численное превосходство российских войск и увеличение количества атак с применением беспилотников, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что непрекращающиеся атаки российских военных оказывают значительное давление на украинские войска, которые уже сталкиваются с проблемами в комплектации и численности личного состава.

    Также, по версии NYT, перспективы Украины по продолжению активных боевых действий остаются неопределенными из-за того, что администрация Дональда Трампа, по оценке издания, отправляет противоречивые сигналы относительно дальнейшей военной поддержки Киева.

    Ранее в ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    Российская армия расширила зону контроля вдоль реки Волчьей в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию

    Власти Латвии выдворили пожилого ветерана за отказ заполнять «анкету лояльности»

    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Латвии не продлили вид на жительство 98-летнему Василию Москальенову, ветерану Великой Отечественной войны, после его отказа заполнять так называемую «анкету лояльности», его выдворили из страны.

    Ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова, которому 98 лет, выдворили из Латвии после отказа подписывать так называемую «анкету лояльности», сообщает радио Sputnik.

    Власти страны не продлили ему вид на жительство, так как ветеран отказался осудить спецоперацию на Украине и признать Крым украинским.

    После 60 лет жизни в Латвии Москальенов был вынужден уехать в Россию. В переезде ему помогли российские дипломаты. На границе Псковской области ветерана встретили журналисты и губернатор, который заверил, что фронтовику окажут всю необходимую помощь.

    Ранее 83-летний гражданин Латвии Александрс Димитриевс получил вид на жительство в России.

    Также Из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова. В Калининграде Каткову выделили двухкомнатную служебную квартиру, он продолжает работать в Балтийском федеральном университете имени Канта.

    Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам из Риги из-за того, что они не смогли пройти экзамен по латышскому языку. Оба страдают глухонемотой.

    МИД России заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения и затрагивая тысячи человек.

    Комментарии (2)
    19 июля 2025, 07:29 • Новости дня
    В Минобороны сообщили о более чем 70 сбитых дронах над регионами России

    Tекст: Ирма Каплан

    Дежурные средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 71 дрон ВСУ над девятью регионами России, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», –  сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 24 дрона уничтожено над территорией Ростовской области, 16 – над Московским регионом, в том числе 13, летевших на Москву.

    Над Брянской областью подавлены 11 БПЛА, над Калужской – десять, над Курской областью ликвидировано три БПЛА. По два дрона сбито в Орловской, Тульской и Липецкой областях, один беспилотник – над Краснодарским краем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу 13 дронов ВСУ были сбиты на подлете к Москве силами ПВО.

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выступила с инициативой провести новый раунд переговоров с Россией на следующей неделе, однако конкретная дата обсуждения пока не определена, заявил близкий к российской переговорной группе источник.

    Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе, передает ТАСС. Об этом сообщил источник, близкий к российской переговорной группе.

    При этом точные даты возможной встречи пока не определены. Источник подчеркнул: «Дат пока нет, будет согласовано».

    Он также отметил, что Россия давно готова к продолжению диалога, а сигналы из Киева позволяют надеяться на скорое согласование конкретной даты, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

    Комментарии (4)
    19 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Турция заявила об ожидании конкретики по третьему раунду переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара ждет согласования конкретной даты возможного третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые могут пройти в Стамбуле, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Турция ожидает от всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине более определенной информации о вероятном третьем раунде встреч в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Турецкий дипломатический источник отметил, что Анкара ждет, «когда они согласуют время и объявят об этом».

    Ранее источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе.

    В субботу Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

    Официальный представитель Мария Захарова подтверждала готовность российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров.

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 11:10 • Новости дня
    Названный Путиным «хитрюгой» работник ММК рассказал о жизни в арендной квартире
    Названный Путиным «хитрюгой» работник ММК рассказал о жизни в арендной квартире
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владислав Плеханов, которого президент России Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменить программу «Молодая семья», сообщил, что живет с женой в арендованной квартире.

    «На данный момент мы с женой снимаем квартиру и копим на первоначальный взнос в ожидании снижения ставок по ипотеке», – объяснил он, передает РИА «Новости».

    Плеханов уточнил, что рассчитывает приобрести собственное жилье, когда ипотечные ставки снизятся до уровня 10-11% годовых. По его словам, при нынешних условиях приобрести квартиру с помощью ипотеки слишком сложно для молодых семей.

    Он также рассказал, что после выступления получил множество откликов от незнакомых людей в социальных сетях, а также от коллег и своих родственников. По словам Плеханова, молодые люди выразили благодарность за то, что он поднял важную для них тему, а представители старшего поколения усомнились, что он действительно является работником ММК.

    Плеханов признался, что задавать вопрос главе государства было волнительно. Он пояснил, что предлагал рассмотреть введение льготных ставок по ипотеке для молодых семей, которые еще не имеют детей.

    Напомним, в Магнитогорске президент России Владимир Путин пошутил над работником ММК, который предложил изменить правила программы «Молодая семья» и выдавать субсидию авансом.

    Комментарии (3)
    19 июля 2025, 05:12 • Новости дня
    Режиссер Шахназаров и еще девять россиян попали в 18-й пакет санкций ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз опубликовал список физических и юридических лиц, попавших в 18-й пакет антироссийских санкций. Среди 10 россиян – режиссер и народный артист России Карен Шахназаров, более 20 российских банков, около 20 иностранных компаний и ряд российских.

    Европейский совет заявил, что усилия по дальнейшему ограничению способности России вести войну должны быть продолжены. Он также выразил готовность усилить давление на Россию, в том числе путем принятия дальнейших санкций, сказано в предваряющем санкционные списки напоминании в журнале ЕС.

    «Совет ЕС считает, что 14 физических и 41 юридическое лицо, ответственные за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, юридических лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры, изложенные в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 269/2014», – сказано в заметке.

    Затем следует приложение с именами и названиями компаний, против которых выступает Евросоюз.

    В частности, среди физических лиц упомянут режиссер, гендиректор «Мосфильма» и народный артист России Карен Шахназаров, первый замминистра культуры Крыма Ольга Бурова, гендиректор «Волгатранс» Виктор Фофанов, топ-менеджер фирмы «Технология развития открытых систем» Александр Ушко, экс-глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов и другие.

    Кроме россиян, под санкциями оказались граждане Индии, Китая, Ирана и Азербайджана. Всем им запрещен въезд в ЕС, а оставленные в Европе активы будут заморожены.

    Среди российских юридических лиц под санкции попали НПО «Рубин», АО «Полимер», Московский механический завод специальной техники, ООО «Аэроскан», а также 22 банка (Т-банк, ДОМ.РФ, Трансстройбанк, Ozon Банк, Сургутнефтегазбанк, банк «Санкт-Петербург», «Яндекс банк» и другие). С упомянутыми банками европейским финорганизациям запрещены любые транзакции

    Кроме того, в списке оказались 18 фирм из Азербайджана, Индии, Китая, ОАЭ, Сингапура и острова Маврикия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 18-й по счету пакет санкций Евросоюза обречен на провал и нанесет ущерб самому объединению, сообщило постпредство России при ЕС.

    До этого совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, который включает новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Кремль заявил о наличии у России иммунитета к санкциям ЕС.

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 01:37 • Новости дня
    После атаки БПЛА на трансформатор остановлено движение поезда Адлер – Москва

    После атаки БПЛА на трансформатор без электричества остались две тысячи человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Атака украинских дронов на Ростовскую область в ночь на субботу привела к возгоранию жилых домов, отключению электричества и ландшафтному пожару, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

    «В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек», – написал он.

    Кроме того, из-за отключения электричества остановлено движение пассажирского поезда Адлер-Москва. Состав отводят на безопасное расстояние, сообщил Слюсарь.

    Губернатор добавил, что падение обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по ул. Советской вызвало пожар в нескольких частных домах. Один человек был ранен, его передали медикам.

    «В Донецке упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО вечером пятницы уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило Минобороны страны.


    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    ВСУ вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления

    Марочко: ВСУ вывели из Купянска офицеров и убрали пункты управления

    Tекст: Ирма Каплан

    Пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим про Купянск: по моей информации пункты управления же перенесены за пределы населенного пункта. То есть офицеры себя таким образом обезопасили. По сути, сейчас в Купянске офицеры практически не присутствуют», – сказал он ТАСС.

    По словам Марочко, эвакуация офицеров ВСУ, однако, не означает, что противник оставил город. Следуя тактике НАТО, офицеры ВСУ таким образом решили себя обезопасить, оставив на передовой рядовой состав, добавил он.

    Напомним, ранее сообщалось, что российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России готовили ВСУ окружение под Купянском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском, сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.



    Комментарии (10631)
    19 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    Steigan: Трамп поставил России ультиматум, чтобы отсрочить санкции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп поставил ультиматум Москве, дав 50 дней на заключение соглашения с Киевом, чтобы отсрочить введение новых санкций, пишет Steigan.

    По данным Steigan, Трамп намерен выиграть себе пятьдесят дней, чтобы попытаться добиться мира на Украине до того, как Сенат вынудит его ввести вторичные санкции против России, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобное заявление Трампа было продиктовано скорее внутренней политикой, чем внешней. При этом президент США не взял на себя никаких обязательств в отношении основных требований России, которые касаются нейтралитета Украины и отказа от ее вступления в НАТО.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Зеленский заявил о предложении Киева провести переговоры на следующей неделе
    Языковой омбудсмен Украины предложила исключить русский язык из конституции
    СМИ раскрыли причину перестановок в правительстве Украины
    Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов
    Венгерский аналитик предрек самоликвидацию ЕС из-за политики по Украине
    Ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза
    Неизвестный мужчина напал на жительницу Москвы за отказ познакомиться

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Президент США вытер ноги о худшего русофоба Капитолия

    Те политики США, кого относят к критикам России, постепенно вытесняют «голубей» из окружения президента Дональда Трампа. Сейчас у него в фаворе такие, как госсекретарь Марко Рубио или глава минфина Скотт Бессент, а не такие, как Илон Маск. Однако самый злобный враг Москвы в Вашингтоне внезапно совершил ошибку и попал в опалу. Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации