Суд заблокировал массовые увольнения в Минздраве при Трампе

Tекст: Ольга Иванова

Федеральный судья Мелисса Дюбоз из штата Род-Айленд приостановила планы администрации Дональда Трампа по проведению массовых увольнений сотрудников и масштабной реорганизации министерства здравоохранения США, пишет CBS News. Такое решение суд принял после рассмотрения иска, который подали 19 генеральных прокуроров-демократов и власти округа Колумбия, передает РИА «Новости».

Судья Дюбоз аргументировала решение отсутствием у администрации Трампа убедительных обоснований для подобных изменений. Она подчеркнула: «HHS не представило ни малейших доказательств того, что услуги штатам и доступ к важнейшей информации продолжатся без перебоев, что риски минимальны или обратимы, либо что министерство вообще имеет полномочия действовать без одобрения Конгресса».

В иске отмечалось, что реорганизация может привести к параличу важных социальных и медицинских программ, таких как поддержка раннего детского развития, профилактика хронических заболеваний и помощь жертвам домашнего насилия. Суд пришел к выводу, что в случае реализации планов возможны разрушительные последствия по всей стране.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения США сократит 20 тыс. сотрудников, включая 3,5 тыс. работников Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) и 2,4 тыс. сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).