ABC: Подозреваемый в стрельбе по пожарным в Айдахо фанател от оружия

Tекст: Мария Иванова

Подозреваемый в нападении на пожарных в штате Айдахо, США, был фанатом оружия и мечтал о службе в армии, передает ABC.

Им оказался 20-летний Уэсс Роули, личность которого ранее установили правоохранители после трагического инцидента, в результате которого погибли двое сотрудников пожарной службы во время тушения лесного пожара, передает РИА «Новости».

Бывший одноклассник рассказал телеканалу, что Роули часто говорил о нацизме и рисовал в учебниках бомбы, военную технику и даже свастику, что однажды вызвало проблемы.

По его словам, Роули утверждал, что родился в Германии, называл себя большим патриотом и подчеркивал свою «немецкость». Кроме того, он нередко высказывал радикальные идеи и говорил «ужасные вещи» о ситуации на границах США.

Как отмечает еще один источник, отчим Роули на законных основаниях владел большим количеством оружия, а сам подозреваемый обладал навыками обращения с огнестрельным оружием. Также ранее выяснилось, что Роули хотел стать пожарным, прежде чем совершить нападение.

Ранее сообщалось, что стрельбу открыли по пожарным в Айдахо во время тушения возгорания в лесу.