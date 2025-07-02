Al Jazeera сообщил о гибели 109 палестинцев в Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 100 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа за сутки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. Число погибших составило 109 палестинцев, из них 28 ожидали получения продовольствия в пунктах выдачи гуманитарной помощи.

По информации министерства здравоохранения анклава, с конца мая более 600 человек погибли в результате атак на пункты распределения гуманитарной помощи. С момента обострения конфликта в октябре 2023 года общее число жертв среди палестинцев в Газе превысило 56,6 тыс., ранения получили 134 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.