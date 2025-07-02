Пентагон выделил Lockheed Martin почти 3 млрд на ПРО Aegis

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS) получила от министерства обороны США контракт на сумму около 3 млрд долларов, передает РИА «Новости». Контракт рассчитан на десять лет и предполагает разработку компьютерных решений для систем противоракетной обороны Aegis.

В официальном заявлении министерства обороны сказано: «Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS), Мурстаун, штат Нью-Джерси, получает эксклюзивный 10-летний контракт типа «бессрочная поставка/неопределенное количество» с предельным значением в 2 968 000 000 долларов».

В рамках контракта LM RMS займется исследованиями, разработкой концепций и программных решений для модернизации всех этапов функционирования системы защиты от баллистических ракет. Реализация проекта охватит процессы планирования, обнаружения, управления, перехвата и оценки. Работы будут вестись в Мурстауне с июля 2025 года по июнь 2035 года.

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