Свыше 135 тыс. выпускников пересдали ЕГЭ в дополнительные дни

Tекст: Дмитрий Зубарев

Результаты пересдачи ЕГЭ 2025 года были своевременно переданы выпускникам, что позволило им вовремя подать документы в российские вузы, передает РИА «Новости». Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил: «Результаты пересдач выданы в регионы 11 июля. Таким образом, выпускники получили результаты в сроки, позволяющие своевременно подать документы в вузы до окончания приемной кампании».

Он также отметил, что сроки проведения аттестации строго ограничены: с одной стороны – окончанием учебного года, с другой – периодом поступления вузы. Растягивать расписание невозможно, подчеркнул Музаев.

В дополнительные дни 3 и 4 июля пересдачу одного из предметов ЕГЭ прошли более 135 тыс. выпускников – это на 30,5 тыс. больше, чем годом ранее. Возможность пересдачи экзамена в дополнительные дни была введена по инициативе президента России Владимира Путина в 2024 году. При этом право на пересдачу предоставляется только выпускникам текущего года, а предыдущий результат по выбранному предмету аннулируется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, родители зафиксировали 115 нарушений на первых экзаменах ЕГЭ. Школьникам запретили сдавать ЕГЭ за круглыми столами. Заслуженный учитель удивился этому запрету.