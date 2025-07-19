В польской системе управления воздушным движением произошел сбой

Tекст: Валерия Городецкая

Пресс-секретарь агентства Марчин Хадай сообщил TVN24, что сотрудники перешли на резервную систему, а отправление рейсов в ряде аэропортов, включая аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве, было ограничено, передает ТАСС. Посадки самолетов инцидент не затронул.

Позже пресс-служба варшавского аэропорта заявила, что все взлеты и посадки осуществляются в штатном режиме, ситуация стабилизировалась. Причины сбоя пока не определены.

Пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский сообщил, что министр внутренних дел Томаш Семоняк поручил компетентным органам расследовать инцидент, рассматривая в числе версий возможную диверсию, передает РИА «Новости». «Сотрудники Агентства внутренней безопасности собирают информацию по данному вопросу, анализируют ее и проверяют на предмет возможной диверсии», – отметил Добжиньский. Он также призвал сохранять спокойствие и предостерег от распространения дезинформации.

В начале июля масштабные перебои в авиасообщении привели к многомиллиардным потерям для перевозчиков.