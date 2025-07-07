Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.8 комментариев
Ущерб от коллапса в начале июля может обойтись авиакомпаниям в десятки млрд рублей
Масштабные перебои в авиасообщении привели к многомиллиардным потерям для перевозчиков, при этом издержки из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
По данным экспертов и представителей отрасли, общий ущерб авиакомпаний из-за массовых сбоев в расписании 5–6 июля может составить около 20 млрд руб. Только в первые сутки отмена и задержки затронули три крупных аэропорта: Шереметьево, Пулково и Стригино, где было отменено более 250 рейсов и задержано свыше 270.
Предварительные расчеты показывают, что прямые издержки авиакомпаний только за первые сутки отмен рейсов в этих трех аэропортах достигли от 3,9 млрд до 5,9 млрд руб.
«Собеседники «Ъ» в двух крупных авиакомпаниях подтвердили корректность расчетов. Источник еще в одной компании уточнил, что уход одного борта на запасной аэродром обходится в среднем в 1,5–2 млн руб. на четыре часа», – пишет «Коммерсантъ».
Как пояснил основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков, один отмененный рейс самолета типа Boeing 737–800 в компоновке «Аэрофлота» обходится перевозчику в 15–23 млн рублей, включая расходы на аэропортовые услуги, экипажи, топливо и недополученную выручку.
Пассажирские ассоциации призывают создать единый регламент для ЧС в авиации, чтобы ускорить реагирование и защитить интересы пассажиров. Также эксперты предлагают, чтобы за размещение и питание пассажиров отвечали аэропорты, а для небольших авиакомпаний предусмотреть косвенную господдержку.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в районе 17 часов, в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Около часа ночи петербургский Пулково возобновил прием и отправку рейсов в штатном режиме.
Аэропорт Самары в ночь на понедельник возобновил работу в штатном режиме после ранее вводимых ограничений.