Ущерб от коллапса в начале июля может обойтись авиакомпаниям в десятки млрд рублей

Tекст: Ирма Каплан

По данным экспертов и представителей отрасли, общий ущерб авиакомпаний из-за массовых сбоев в расписании 5–6 июля может составить около 20 млрд руб. Только в первые сутки отмена и задержки затронули три крупных аэропорта: Шереметьево, Пулково и Стригино, где было отменено более 250 рейсов и задержано свыше 270.

Предварительные расчеты показывают, что прямые издержки авиакомпаний только за первые сутки отмен рейсов в этих трех аэропортах достигли от 3,9 млрд до 5,9 млрд руб.

«Собеседники «Ъ» в двух крупных авиакомпаниях подтвердили корректность расчетов. Источник еще в одной компании уточнил, что уход одного борта на запасной аэродром обходится в среднем в 1,5–2 млн руб. на четыре часа», – пишет «Коммерсантъ».

Как пояснил основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков, один отмененный рейс самолета типа Boeing 737–800 в компоновке «Аэрофлота» обходится перевозчику в 15–23 млн рублей, включая расходы на аэропортовые услуги, экипажи, топливо и недополученную выручку.

Пассажирские ассоциации призывают создать единый регламент для ЧС в авиации, чтобы ускорить реагирование и защитить интересы пассажиров. Также эксперты предлагают, чтобы за размещение и питание пассажиров отвечали аэропорты, а для небольших авиакомпаний предусмотреть косвенную господдержку.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в районе 17 часов, в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Около часа ночи петербургский Пулково возобновил прием и отправку рейсов в штатном режиме.

Аэропорт Самары в ночь на понедельник возобновил работу в штатном режиме после ранее вводимых ограничений.

