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Россия вошла в топ-5 стран по вкладу промышленности в экономику
По итогам прошлого года Россия заняла пятое место в мировом рейтинге по объему промышленного сектора, увеличив его вклад в ВВП на 6% – до 668 млрд долларов.
Россия вошла в пятерку мировых лидеров по доле промышленности в экономике, передает РИА «Новости». По итогам прошлого года объем промышленного сектора в России достиг 668 млрд долларов, что на 6% больше, чем годом ранее. Такой рост оказался самым значительным среди десятки крупнейших экономик мира.
Лидером среди стран с самым высоким вкладом промышленности остается Китай: его промышленный сектор вырос почти на 2%, достигнув 6,8 трлн долларов. Второе место заняли США с ростом на 3% и показателем 5,1 трлн долларов. На третьей позиции – Германия, у которой вклад промышленности упал на 2,5%, составив 1,2 трлн долларов. Индия вышла на четвертое место, увеличив объем промышленного производства на 4% – до 957 млрд долларов.
Шестое место по объему промышленного сектора заняла Британия (3,5% роста, 610 млрд долларов), седьмое – Мексика (рост менее 1%, 586 млрд долларов). В десятку также вошли Франция, Саудовская Аравия и Индонезия, где промышленный сектор снизил свой вклад в экономику. В целом мировой промышленный сектор прибавил 0,4 трлн долларов и достиг 28,9 трлн долларов по итогам прошлого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ выступил с инициативой объединения усилий государств для совместного стабильного развития и процветания. Россия удержала четвертое место среди крупнейших экономик мира. По итогам 2024 года российская экономика по ППС снова заняла четвертое место, значительно опередив Японию и укрепив свои позиции в мировом рейтинге.