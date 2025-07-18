Совершивший прыжок из стратосферы парашютист Баумгартнер погиб в Италии

Tекст: Антон Антонов

«Баумгартнер потерял контроль над моторным парапланом из-за внезапного недомогания и упал в бассейн отеля. Он погиб мгновенно», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Kurier.

При падении Баумгартнер задел сотрудницу отеля, которая получила травмы шеи и была госпитализирована.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Баумгартнер стал известен в 2012 году, когда первым преодолел скорость звука в свободном падении, прыгнув из стратосферы. Тогда ему удалось установить три мировых рекорда.

Баумгартнер установил рекорд по высоте прыжка, расстоянию, которое он преодолел в свободном падении (более 36 км), а также стал первым человеком, которому удалось преодолеть звуковой барьер без какого-либо транспортного средства.

Парашютист также прославился тем, что совершил прыжок со статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, а в 2003 году он перелетел через Ла-Манш с помощью крыла из углеродного волокна. Баумгартнер родился 20 апреля 1969 года в Зальцбурге.