Генерал Шестеров получил шесть лет колонии за хищения

Суд приговорил генерала Шестерова к шести годам за мошенничество

Tекст: Денис Тельманов

Одинцовский гарнизонный суд признал Владимира Шестерова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, передает ТАСС. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Судья Алексей Коростелев огласил приговор, заявив: «Признать виновным Шестерова в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога».

Шестеров занимал должность заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ. Уголовное дело связано с махинациями при строительстве парка «Патриот».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны подало гражданский иск к бывшему заместителю министра Павлу Попову, а также к Ахмедову и Шестерову о взыскании более 18 млн рублей.

Главная военная прокуратура предъявила обвинения Попову по делу о хищении денег при строительстве парка «Патриот».

Вячеслав Ахмедов признал вину по делу о хищении более 25 млн рублей при строительстве объектов в парке «Патриот» и согласился на особый порядок рассмотрения дела.