Минобороны потребовало взыскать с Попова более 18 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Иск связан с компенсацией ущерба, нанесенного ведомству при строительстве парка «Патриот», передает ТАСС.

В материалах дела, оглашенных в Одинцовском гарнизонном суде, отмечено, что парк «Патриот» также подал иск к трем подсудимым. Сумма этого иска превышает 7 млн рублей. Подсудимый Шестеров признал оба иска.

При этом 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста Павлу Попову до 30 августа. Решение принималось в закрытом режиме из-за госпитализации обвиняемого. Защита заявила о намерении обжаловать продление ареста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главная военная прокуратура обвинила бывшего заместителя министра обороны Павла Попова в создании преступной группы. До этого ведомство сообщало, что финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на возведение двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына Попова.