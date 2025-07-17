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В Нидерландах мужчина ранил ножом учителя на школьном празднике
Учитель пострадал при попытке разнять драку на школьном мюзикле
На одном из школьных мероприятий в городе Алблассердам произошла драка между тремя мужчинами, в результате которой учитель получил ножевое ранение.
Инцидент произошел в Нидерландах во время мюзикла для учеников восьмого класса младшей школы, сообщает портал NL Times. Как уточняется, вечером три посетителя мероприятия устроили потасовку. Учитель попытался вмешаться и навести порядок, после чего один из мужчин нанес ему ножевое ранение.
По данным издания, 53-летнего учителя из Дордрехта доставили в больницу в критическом состоянии. Полиция задержала всех троих мужчин, участвовавших в драке, их признали подозреваемыми.
Портал отмечает, что нападение произошло на глазах учеников и их родителей, которые присутствовали на представлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный ножом мужчина совершил нападение на офис энергокомпании Uberlandwerk Rhon в Баварии, в результате погиб один человек и ранены еще трое.
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