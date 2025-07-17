В Нидерландах мужчина ранил ножом учителя на школьном празднике

Учитель пострадал при попытке разнять драку на школьном мюзикле

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в Нидерландах во время мюзикла для учеников восьмого класса младшей школы, сообщает портал NL Times. Как уточняется, вечером три посетителя мероприятия устроили потасовку. Учитель попытался вмешаться и навести порядок, после чего один из мужчин нанес ему ножевое ранение.

По данным издания, 53-летнего учителя из Дордрехта доставили в больницу в критическом состоянии. Полиция задержала всех троих мужчин, участвовавших в драке, их признали подозреваемыми.

Портал отмечает, что нападение произошло на глазах учеников и их родителей, которые присутствовали на представлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный ножом мужчина совершил нападение на офис энергокомпании Uberlandwerk Rhon в Баварии, в результате погиб один человек и ранены еще трое.

В чешском городе Рудольфове учительница остановила ученика, который направил на нее пистолет. В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении Сюй Цзяцзиня за убийство восьми человек в школе города Уси в ноябре 2024 года.