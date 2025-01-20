Учительница в Чехии обезвредила ученика с пистолетом

В Рудольфове учительница обезвредила ученика с пистолетом и другим оружием

Tекст: Максим Попов

По информации издания, инцидент произошел в понедельник в средней школе города Рудольфов на юге Чехии. Ученик, угрожавший пистолетом учительнице, был задержан полицией. По словам главы Южно-Чешского края Мартина Кубы, злоумышленник имел при себе также нож и небольшой топор, передает РИА «Новости».

Учительница, заметив угрозу, быстро среагировала и обезвредила ученика, предотвратив выстрел. Никто из участников инцидента не пострадал. Куба отметил, что ученик сначала покинул класс, но вернулся с оружием и намеревался стрелять.

Полиция пока не подтвердила наличие у ученика другого оружия, кроме пистолета, так как расследование продолжается. Представитель полиции Иржи Матцнер отказался от комментариев по этому вопросу, уточнив, что все детали инцидента будут рассмотрены по завершении расследования.

Ранее сообщалось, что в чебоксарской школе №63 шестиклассник угрожал ученикам и взрослым ножом, взятым из школьной столовой.