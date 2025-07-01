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Неизвестный устроил поножовщину в офисе в Баварии
Bild: Неизвестный устроил поножовщину в офисе в Баварии
Вооруженный ножом мужчина напал на офис энергокомпании Uberlandwerk Rhon в Баварии, в результате чего погиб один человек и ранены еще трое.
Неизвестный мужчина устроил поножовщину в офисе энергоснабжающей компании Uberlandwerk Rhon в городе Мелльрихштадт (федеральная земля Бавария), передает ТАСС. По информации газеты Bild, в результате нападения один человек погиб, еще трое получили ранения, причем некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел утром во вторник, когда вооруженный ножом мужчина ворвался в офис предприятия в районе Рён-Грабфельд. Полиция подтвердила сам факт происшествия и сообщила о задержании нападавшего, подчеркнув, что угрозы безопасности для людей на предприятии сейчас нет.
В правоохранительных органах также сообщили, что на данный момент мотивы нападения не установлены. Неизвестно, имел ли злоумышленник отношение к числу сотрудников компании. Полиция пока не подтверждает гибель одного из пострадавших, но подчеркивает тяжесть полученных ранений у нескольких человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мюнхене полицейские задержали женщину после того, как она ранила ножом прохожих, впоследствии она скончалась в больнице.
В Берлине и Ремшайде школьные конфликты привели к двум нападениям с ножом за один день.