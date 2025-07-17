Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
МИД России осудил удары Израиля по территории Сирии
Российский МИД раскритиковало действия Израиля, заявив о недопустимости атак по сирийской территории и посягательств на мирных жителей.
В заявлении на сайте ведомства подчеркнуто, что подобные действия Израиля являются грубым нарушением суверенитета страны и норм международного права, что заслуживает решительного осуждения. МИД отметил, что Москва последовательно выступает за уважение территориальной целостности и единства Сирии.
Дипломаты заявили о глубокой обеспокоенности новым витком насилия на юге Сирии, сопровождавшимся интенсивными ударами израильских ВВС. Российская сторона с тревогой восприняла сообщения о случаях жестоких расправ над гражданскими лицами и считает посягательства на безопасность мирных граждан неприемлемыми.
МИД выразил надежду, что реализация деэскалационных шагов приведет к снижению напряженности и стабилизации обстановки в Сирии. По данным ведомства, среди граждан России пострадавших в ходе столкновений и авиаударов нет, а их безопасность остается приоритетом для Москвы.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что удары Израиля по территории Сирии являются недопустимыми.
Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску.