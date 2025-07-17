МИД России осудил удары Израиля по территории Сирии

Tекст: Валерия Городецкая

В заявлении на сайте ведомства подчеркнуто, что подобные действия Израиля являются грубым нарушением суверенитета страны и норм международного права, что заслуживает решительного осуждения. МИД отметил, что Москва последовательно выступает за уважение территориальной целостности и единства Сирии.

Дипломаты заявили о глубокой обеспокоенности новым витком насилия на юге Сирии, сопровождавшимся интенсивными ударами израильских ВВС. Российская сторона с тревогой восприняла сообщения о случаях жестоких расправ над гражданскими лицами и считает посягательства на безопасность мирных граждан неприемлемыми.

МИД выразил надежду, что реализация деэскалационных шагов приведет к снижению напряженности и стабилизации обстановки в Сирии. По данным ведомства, среди граждан России пострадавших в ходе столкновений и авиаударов нет, а их безопасность остается приоритетом для Москвы.

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Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что удары Израиля по территории Сирии являются недопустимыми.

Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску.