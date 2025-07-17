МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве

Tекст: Мария Иванова

Экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве на четверг распространило столичное управление МЧС, передает ТАСС.

По прогнозу синоптиков Росгидромета, неблагоприятные погодные явления ожидаются 17 июля с 11.00 до 21.00. В этот период в городе возможны кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду.

МЧС советует автомобилистам снижать скорость, увеличивать дистанцию между машинами и избегать резких маневров на дорогах. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями во время непогоды.

В столичном комплексе городского хозяйства также подчеркнули, что в ближайший час с сохранением до 21.00 ожидаются кратковременные осадки, гроза и усиление ветра. Жителей просят быть внимательными, не парковать автомобили под деревьями и не искать под ними укрытие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве выпало до четверти месячной нормы осадков. За день до этого в столичном регионе побили рекорды по количеству осадков за последние десятилетия.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в выходные ожидается снижение дневной температуры до значений климатической нормы и сохранение дождей по всей территории.