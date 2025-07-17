Tекст: Дмитрий Зубарев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что денацификация или дебандеризация Украины будет представлять собой долгую работу с общественным сознанием и исторической памятью, передает ТАСС.

По его словам, это не месть, а долгосрочный процесс, призванный изменить мышление и отношение жителей страны к собственной истории. Медведев отметил, что общая историческая судьба народов постсоветского пространства создает потенциал для мирного соседства и совместного развития.

В ответ на вопрос, применимы ли критерии трех «Д» (демилитаризация, денацификация и демократизация), выработанные для Германии в 1945 году, к современной Украине, Медведев подчеркнул важность демилитаризации. Он заявил: «Демилитаризация для Украины – это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против самой Украины, кровавых геополитических игрищах». Медведев добавил, что внеблоковый статус и прекращение чрезмерных расходов на оборону позволят экономике Украины развиваться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил о проявлении крайнего цинизма в связи с приглашением в Берлин представителей «бандеро-нацистов». Он также назвал киевский режим убогим рейхом и сравнил его с нацистами. Медведев отметил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата.