В Армении задержали женщину, разыскиваемую в России с 1997 года

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемой 53 года, это жительница Армавирской области, она находилась в розыске российскими правоохранительными органами с 1997 года, передает ТАСС.

Женщина была задержана 14 июля в четыре часа утра по местному времени в аэропорту «Звартноц» после прибытия рейса. Ее арестовали. О ее обнаружении уведомлены инициатор розыска и прокуратура.

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