Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.4 комментария
В Армении задержали женщину, разыскиваемую в России с 1997 года
Сотрудники полиции Армении на территории ереванского аэропорта выявили женщину, которую разыскивали российские правоохранители более 25 лет, сообщили в армянском МВД.
Подозреваемой 53 года, это жительница Армавирской области, она находилась в розыске российскими правоохранительными органами с 1997 года, передает ТАСС.
Женщина была задержана 14 июля в четыре часа утра по местному времени в аэропорту «Звартноц» после прибытия рейса. Ее арестовали. О ее обнаружении уведомлены инициатор розыска и прокуратура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Черногории экстрадировали гражданина России, который скрывался за границей после возбуждения дела о мошенничестве в сфере автострахования.