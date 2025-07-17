Sky News: В Британии родились восемь детей с ДНК от трех человек

Tекст: Мария Иванова

В Британии за последние пять лет родились восемь младенцев с ДНК трех человек после процедуры по устранению наследственных заболеваний, передает ТАСС.

Как сообщил канал Sky News, для этого использовали метод митохондриального донорства, который позволяет избежать передачи серьезных генетических мутаций от матери ребенку.

В ходе процедуры из эмбриона женщины, несущей заболевание, удаляют дефектную митохондриальную часть и пересаживают ее в эмбрион здоровой донора. Это помогает рождению детей без опасных мутаций, способных привести к тяжелым генетическим болезням.

Митохондриальные заболевания диагностируются у одного из 5 тыс. новорожденных и могут негативно влиять на обмен веществ, неврологию и общее развитие ребенка. К таким болезням относят синдром Лея, митохондриальную миопатию и тяжелые формы сахарного диабета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Британия разработали новый метод суррогатного материнства, при котором ребенок будет генетически связан с тремя взрослыми. Новый способ позволяет использовать яйцеклетку донора вместе с материалом родителей.