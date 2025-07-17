Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.2 комментария
Politico: Премьер Франции Байру подписал себе «смертный приговор»
Премьер-министр Франции Франсуа Байру своим предложением снизить госрасходы на 43,8 млрд евро и отменить два национальных праздника подписал «смертный приговор» для своей политической карьеры, пишет Politico.
Байру уже резко раскритиковали национальное объединение Марин Ле Пен и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, они призвали сменить правительство, пишет Politico.
Однако Байру использует эти радикальные предложения как стартовую позицию для будущих переговоров по бюджету. Он рассчитывает, что ни одна из оппозиционных партий не захочет брать на себя ответственность за финансовый кризис, и допускает возможность компромисса, особенно с социалистами.
Лидер социалистов Борис Валло пообещал представить свой альтернативный бюджет, а депутат Филипп Брун не исключил, что партия воздержится от голосования за вотум недоверия при пересмотре правительственных предложений.
Правительство рассчитывает на временный союз с социалистами, чтобы провести бюджет через парламент, где ни одна из групп не имеет большинства после внеочередных выборов прошлого года. Министр экономики Эрик Ломбард заявил, что согласие с социалистами более вероятно, чем с другими партиями.
Власти Франции также рассматривают вариант введения «солидарного взноса» для состоятельных граждан: увеличение налога для лиц с доходом выше 250 тыс. евро и домохозяйств с доходом свыше 500 тыс. евро, что может стать предметом торга с левыми. Однако лидеры социалистов подчеркивают, что пока не видят готовности властей идти на реальные уступки.
Коалиционные партнеры Байру осторожно поддержали курс на сокращение расходов, но призвали к доработке мер. Представители лагеря президента Франции Эммануэля Макрона также выступили за корректировку некоторых положений. Бывший премьер Эдуар Филипп отметил, что предложенный план не решает структурных проблем дефицита.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Францию ждут масштабные ограничения государственных расходов, и французам в целом предлагается больше работать, меньше болеть и платить больше налогов.