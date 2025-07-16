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    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    0 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    3 комментария
    16 июля 2025, 14:06 • Новости дня

    Пашинян назвал искренними и прозрачными отношения с Путиным

    Пашинян назвал искренними и прозрачными отношения с Путиным
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что поддерживает открытые, искренние и прозрачные отношения с президентом России Владимиром Путиным и с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

    По его словам, несмотря на то что некоторые российские телеканалы, по мнению армянской стороны, «пересекли все границы дозволенного», Армения не намерена прекращать их вещание, передает ТАСС.

    Пашинян отметил, что страна стремится к добрососедским отношениям с Россией, основанным на взаимном уважении, и не ищет конфронтаций или конфликтов.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян призвал прекратить вещание российских телеканалов в стране.

    В начале июня Путин поздравил Пашиняна с 50-летием, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества между Россией и Арменией для стабильности на евразийском пространстве.

    Пашинян выразил уверенность в укреплении отношений Армении и России.

    16 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Внесенный в России в список экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что иранский аятолла Хаменеи может ответить всем колеблющимся о том, что будет с Россией на 51-й день с того момента, как президент США Дональд Трамп начал отсчет дней до заключения сделки по Украине.

    По словам Грэма, заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, на Украину через НАТО стало приятной новостью, но не менее важным стало его заявление о 100-процентных пошлинах для стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия не прекратятся через 50 дней.

    Грэм отметил, что эта мера ударит Россию по самому больному месту.

    «Если Путин и другие гадают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле. Будь я страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», – написал американский сенатор в соцсети Х.

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    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.

    Также Грэм заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

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    15 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    16 июля 2025, 08:50 • Видео
    США дали России 50 дней

    Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

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    15 июля 2025, 16:46 • Новости дня
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала FT «умирающей газетой», которая известна тем, что «вырывает слова из контекста ради увеличения просмотров», передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Трамп лишь задал вопрос, а не поощрял какие-либо действия, связанные с ударами по российским городам.

    «Газета Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», – сказала она.

    Пресс-секретарь также отметила, что Трамп «неустанно работает» над завершением конфликта на Украине и пытается достичь мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    15 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Второй город в России запретил электросамокаты

    В Елабуге запретили прокат электросамокатов

    Второй город в России запретил электросамокаты
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокат электросамокатов стал недоступен в Елабуге, так как городской инфраструктуры для их безопасного движения сейчас нет, что создает неудобства для пешеходов, сообщили в пресс-службе Елабужского муниципального района.

    Глава исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева объяснила, что движение электросамокатов по тротуарам создает неудобства для пешеходов и представляет опасность для всех участников движения, передает «РИА Новости».

    По ее словам, для запуска движения электросамокатов должны быть выделены специальные полосы, минимум велодорожки, с соответствующей разметкой и знаками.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Благовещенска ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщил мэр города Олег Имамеев.

    Ранее в России начали готовить к запуску систему на базе искусственного интеллекта, которая будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками, включая пересечение пешеходных переходов без спешивания.

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    15 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Российские войска начали замыкать котел у Купянска

    Ганчев сообщил о готовности наступления российских войск на Купянск

    Российские войска начали замыкать котел у Купянска
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружение украинских подразделений у Купянска завершено, российские военные готовят плацдарм для наступления на город, а ВСУ оказались в безвыходном положении.

    Российские войска берут в окружение город Купянск в Харьковской области, подразделения ВСУ оказались фактически заблокированы, передает ТАСС. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация для украинской группировки в районе города стала патовой.

    По его словам, «наши вооруженные силы замыкают котел, линия фронта расширяется». Ганчев отметил, что плацдарм для прямого наступления на Купянск практически готов, операция может начаться в ближайшее время. Ганчев подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, могут либо сдаться в плен, либо быть уничтожены: «Скорее всего, они действительно или попадут в окружение, в лучшем случае сдадутся в плен, либо будут уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки «Юг» и «Восток» освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике.

    Авиационный удар по временной базе украинских военных под Купянском уничтожил десятки солдат и технику противника. Российские войска на Купянском направлении ежедневно освобождают по два-три населенных пункта в Харьковской области.

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    16 июля 2025, 01:17 • Новости дня
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    Рютте сделал это заявление на встрече с сенаторами Конгресса США на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил «жесткими» вторичными пошлинами в размере 100% для покупателей российской экспортной продукции, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение.

    «Я призываю эти три страны, особенно если вы живете в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, потому что это может ударить ваc очень сильно. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам, иначе это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю», – цитирует Рютте агентство Reuters.

    Сенатор США от Республиканской партии Том Тиллис похвалил Трампа за объявление о таких шагах, но заявил, что 50-дневная задержка его «беспокоит».

    Он выразил обеспокоенность тем, что Россия попытается использовать 50 дней для победы или для того, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах о мирном соглашении».

    «Поэтому нам следует взглянуть на нынешнее состояние Украины и сказать: что бы вы ни делали в течение следующих 50 дней, любые ваши достижения исключены из списка», – добавил он.

    Рютте отметил, что Европа найдет средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую из возможных позиций на переговорах. В соответствии с соглашением, США теперь будут «массированно» поставлять Украине оружие, «не только ПВО, но и ракеты, и боеприпасы, за которые платят европейцы».

    На вопрос, обсуждается ли поставка ракет большой дальности для Украины, Рютте ответил: «Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали это подробно с президентом».

    Над этим сейчас работают Пентагон и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе совместно с украинцами, ответил он.

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    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    13 комментариев

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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    16 июля 2025, 05:04 • Новости дня
    Пропавший на пути в Магадан вертолет Ми-8T обнаружен в районе Охотска
    Пропавший на пути в Магадан вертолет Ми-8T обнаружен в районе Охотска
    @ Следственное управление на транспорте СК России/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8, который 14 июля не вышел на связь в назначенное время, обнаружен в районе Охотска.

    «Обнаружен в 130 км от Охотска, по экипажу информации нет», – сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

    В авиакомпании «Дальнереченск авиа» уточнили, что вертолет обнаружен, но сесть в  местности невозможно, по экипажу данных нет.

    Позднее в оперативных службах агентству уточнили, что вертолет разрушен, вероятность обнаружить экипаж живым небольшая.

    «Обломки найдены в районе мыса Гадикан. Спасатели МЧС России следуют к месту для обследования территории», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 не вышел на связь в назначенное время 14 июля.

    По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, около 16.00 по местному времени в понедельник при выполнении лесоавиационных работ вертолет совершил экстренную посадку в Якутии.

    Поисковая операция по обнаружению вертолета Ми-8Т развернулась на пути его следования из Охотска в Магадан с привлечением воздушных и морских сил, Росавиация направила на поиски два вертолета.

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    15 июля 2025, 20:18 • Новости дня
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».

    Слова Трампа приводит Reuters, передает РИА «Новости». «Зеленский не должен целиться по Москве», – цитирует агентство американского лидера.

    Ранее администрация США опровергла заявления о якобы поддержке Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    16 июля 2025, 00:17 • Новости дня
    Комитет Госдумы одобрил штрафы за поиск экстремистских материалов в сети

    Tекст: Ирма Каплан

    Депутаты поддержали введение административного штрафа до пяти тыс. рублей для граждан, ищущих в интернете заведомо экстремистские материалы, включая использование VPN.

    Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах в транспортно-экспедиционной сфере, передает ТАСС.

    Поправки предусматривают дополнение Кодекса об административных правонарушениях статьей 13.53, вводящей ответственность за умышленный поиск и получение доступа к федеральному списку экстремистских материалов через интернет, включая VPN-сервисы.

    Инициатива исходит от правительства России. Размер штрафа для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей. Нововведение касается только тех случаев, когда материалы заранее признаны экстремистскими и внесены в официальный перечень.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приравнивании к экстремистской организации сообществ, признанных судом экстремистскими.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

    В декабре 20214 года Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

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    15 июля 2025, 18:28 • Новости дня
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ростовской области инициировали выплаты сотрудникам полиции, которые отказались от предложенных им взяток.

    Об инициативе поощрения сотрудников, отказавшихся от взяток, сообщил начальник управления МВД по региону Александр Речицкий, передает РИА «Новости». По его словам, полицейским компенсируют суммы, которые им предлагали взяткодатели во время совершения противоправных действий.

    Чиновник уточнил, что подобная мера направлена на формирование устойчивой антикоррупционной позиции среди сотрудников правоохранительных органов.

    «За стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», – сказал он.

    В апреле пятеро полицейских из Подольска оказались под следствием по обвинению в получении и посредничестве при передаче взятки на сумму 15 млн рублей.

    В марте в Москве командир второго ОСБ ГАИ полковник Сергей Кобозев отказался от взятки в 665 тысяч рублей, предложенной московским бизнесменом за незаконную мигалку.

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    15 июля 2025, 23:20 • Новости дня
    В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры

    СМИ узнали о задержании в Екатеринбурге сына главы азербайджанской диаспоры

    В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером вторника в Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, сообщил портал URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

    «Мутвалы, по предварительным данным, был задержан два часа назад. Планируется, что его сейчас поместят в ИВС. Потом – мера пресечения», – цитирует URA.RU. информатора.

    По его же данным, Шыхлински-младший около 20.30 был доставлен в здание регионального управления Следственного комитета России.

    По информации РБК, Мутвалы Шыхлински имеет адвокатский статус и состоит в Адвокатской палате Свердловской области. Это означает, что в его отношении действует особый порядок уголовного преследования м уголовное дело против него  могут возбудить по решению главы  местного управления СК РФ и надзирающего за ним прокурора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД. руководитель азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински был отпущен после проведения допроса в Екатеринбурге в начале июня.

    До этого в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство.

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    16 июля 2025, 05:21 • Новости дня
    Экс-ефрейтор из Челябинска передавал данные кураторам из ВСУ безвозмездно

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший военный из Челябинска Антон Хожаев (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) передавал секретные списки российских военнослужащих кураторам из ВСУ на безвозмездной основе, называя себя идейным, рассказали в правоохранительных органах.

    «Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине. За эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежного вознаграждения, гонорара, называл себя идейным», – рассказал ТАСС источник из правоохранительных органов.

    Антона Хожаева в 2023 году задержали при попытке перейти на территорию противника для вступления в запрещенную в России террористическую организацию «Легион «Свобода России».

    Как установило следствие, за фотографии стратегически важной информации, включая российскую технику, склады с продовольствием и вооружением, он получил от украинских спецслужб два денежных перевода на сумму 30 и 50 долларов.

    Хожаеву предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям, включая попытку госизмены, дезертирство и попытку участия в деятельности террористической организации. Хожаев признал факты, но не согласился, что совершил преступление.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гособвинение запросило назначить бывшему служащему Хожаеву из Челябинска наказание в виде 24 лет лишения свободы по делу о передаче украинским военным фото с российской военной техникой.

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    15 июля 2025, 17:02 • Новости дня
    На производство самолетов в России выделено 765 млрд рублей

    Кабмин решил направить 765 млрд рублей на проект производства самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское правительство определило крупные инвестиции для развития авиационной отрасли, включая создание отечественных самолетов и вертолетов в ближайшие шесть лет.

    О планах правительства сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин на стратегической сессии, передает ТАСС.

    Мишустин заявил: «Чтобы обеспечить независимость российской гражданской авиации, сформирован профильный федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов».

    На его реализацию в течение шести лет планируется выделить из федерального бюджета суммарно 765 млрд рублей, прежде всего на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры, различных технических систем и всего перечня наукоемкого оборудования.

    Премьер уточнил, что речь идет о «уникальной продукции, не имеющей российских аналогов, и выпуск которой необходимо освоить». Средства будут использованы для разработки новых самолетов, вертолетов, а также для создания современных комплектующих и электронных систем. Власти рассчитывают повысить уровень независимости российской гражданской авиации за счет реализации данного федерального проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МС-21 стал символом преодоления санкционного давления и способен заменить Boeing на рынке. Россия смогла заместить около 80 западных систем и агрегатов в конструкции нового лайнера. В 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Сертификацию авиадвигателя ПД-8 запланировали на конец 2023 года.

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    16 июля 2025, 03:04 • Новости дня
    Госдума одобрила штрафы за передачу абонентского номера другому лицу

    Госдума устраняет правовой пробел в вопросе передачи SIM-карт иному лицу

    Госдума одобрила штрафы за передачу абонентского номера другому лицу

    Tекст: Ирма Каплан

    Парламентарии поддержали новые поправки, устанавливающие крупные административные штрафы за передачу сим-карт третьим лицам без соблюдения требований законодательства.

    Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера, передает ТАСС.

    Изменения подготовлены ко второму чтению законопроекта о штрафах за правонарушения в транспортно-экспедиционной сфере. Поправки дополняют Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 13.29.1.

    За передачу сим-карты или предоставление услуг мобильной связи с нарушением закона физическим лицам и абонентам-юрлицам или предпринимателям грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

    Для индивидуальных предпринимателей штраф за незаконную передачу номера составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Исключение – безвозмездная кратковременная передача номера для личных целей, которая не будет считаться нарушением.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, с 1 апреля на портале «Госуслуг» станет доступен сервис «Сим-карты», позволяющий пользователям узнать, сколько и каких номеров зарегистрировано на них у операторов связи.

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    15 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп подвергается «неприличному давлению» со стороны Евросоюза и руководства НАТО.

    По словам Лаврова, западные союзники настойчиво требуют от американского лидера продолжения поддержки Украины и поставок современного, в том числе наступательного вооружения, несмотря на издержки для собственных налогоплательщиков, передает ТАСС.

    «Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах», – отметил он ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    13 комментариев

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признался, что ждет реакции президента России Владимира Путина на слова Трампа.

    Комментарии (14)
    Главное
    Российские войска освободили Новохатское на западе ДНР
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    Чем обернутся угрозы Трампа в адрес покупателей российской нефти

    Дональд Трамп угрожает наказать покупателей российских энергоресурсов, если через 50 дней ситуация на Украине не разрешится. Под удар попадают в первую очередь Китай, Индия и Турция, как главные покупатели наших нефти и нефтепродуктов. Однако мировые цены на нефть удивительным образом легко восприняли такой ультиматум Штатов. Эксперты объясняют, почему нет паники. Подробности

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    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

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    Как японцы истребляли русское население Сахалина

    Ровно 120 лет назад войска императорской Японии вторглись на русский остров Сахалин. Это повлекло за собой не только оккупацию южной части острова на десятилетия вперед, но и массовые расправы над мирным русским населением региона. Сделано это было с изощренной, поистине средневековой жестокостью. Подробности

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    Французов подвергнут «шоковой терапии» ради войны с Россией

    Францию ждут масштабные ограничения государственных расходов, и французам в целом предлагается больше работать, меньше болеть и платить больше налогов. Налоги же эти будут в первую очередь потрачены на оружие, потому что уже в ближайшие годы в Париже ожидают военный конфликт с Россией. Предпринимаемые меры экономии уже названы «шоковой терапией». Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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