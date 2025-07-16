Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.0 комментариев
Пашинян назвал искренними и прозрачными отношения с Путиным
Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что поддерживает открытые, искренние и прозрачные отношения с президентом России Владимиром Путиным и с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
По его словам, несмотря на то что некоторые российские телеканалы, по мнению армянской стороны, «пересекли все границы дозволенного», Армения не намерена прекращать их вещание, передает ТАСС.
Пашинян отметил, что страна стремится к добрососедским отношениям с Россией, основанным на взаимном уважении, и не ищет конфронтаций или конфликтов.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян призвал прекратить вещание российских телеканалов в стране.
В начале июня Путин поздравил Пашиняна с 50-летием, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества между Россией и Арменией для стабильности на евразийском пространстве.
Пашинян выразил уверенность в укреплении отношений Армении и России.