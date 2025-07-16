В Петербурге трех человек отправили под суд за хищение 75 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Фигурантами стали трое мужчин в возрасте от 29 до 36 лет, двое из которых ранее работали в правоохранительных органах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Следствие считает, что в феврале 2024 года обвиняемые обманули бизнесмена, занимающегося криптовалютой, убедив его в якобы ведущейся в отношении него проверке по особо тяжкому преступлению. Испугавшись, мужчина передал злоумышленникам 75 млн рублей.

Один из обвиняемых, которому 36 лет, незаконно получил из баз данных персональные сведения о жертве, нарушив ее частную и семейную тайну. 29-летний соучастник, по данным следствия, приобрел и хранил дома 249 патронов калибра 9х19 Luger без разрешения.

После того как потерпевший понял, что стал жертвой мошенничества, он обратился в правоохранительные органы. Дело направлено в Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали членов преступной группы, занимавшейся мошенничеством с инвестициями. Злоумышленники завлекали людей обещаниями высокого заработка. Полученные средства они переводили в криптовалюту и присваивали.