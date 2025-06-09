В Москве задержали группу лжеинвесторов, обманувших более 20 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Правоохранители задержали шестерых человек, подозреваемых в крупном мошенничестве, уточнила Волк в своем Telegram-канале.

Злоумышленники создали фиктивную фирму, с помощью которой привлекали деньги граждан, обещая высокий доход от инвестиций в ценные бумаги.

Жертв находили на онлайн-платформах по поиску работы. Соискателей приглашали в офисы на Ленинской слободе, Дербеневской набережной и Варшавском шоссе. Клиентам обещали возможность стать успешными инвесторами, предлагали размещать деньги на определенных брокерских площадках и проходить платное обучение.

В действительности вложенные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на счет одного из участников группы. Общее количество потерпевших – 21 человек, предварительный ущерб превышает 21 млн рублей.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых были изъяты мобильные телефоны с доказательствами. Один задержанный заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. Следователи продолжают устанавливать все эпизоды преступлений.

Ранее полиция и ФСБ задержали подозреваемых, через оборудование которых мошенники переводили звонки с подменой номеров для кражи денег у россиян.