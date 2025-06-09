В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
В Москве задержали группу лжеинвесторов, обманувших более 20 человек
В столице раскрыли преступную группу, которая завлекала соискателей обещаниями заработка на инвестициях и присваивала их средства через мошеннические схемы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранители задержали шестерых человек, подозреваемых в крупном мошенничестве, уточнила Волк в своем Telegram-канале.
Злоумышленники создали фиктивную фирму, с помощью которой привлекали деньги граждан, обещая высокий доход от инвестиций в ценные бумаги.
Жертв находили на онлайн-платформах по поиску работы. Соискателей приглашали в офисы на Ленинской слободе, Дербеневской набережной и Варшавском шоссе. Клиентам обещали возможность стать успешными инвесторами, предлагали размещать деньги на определенных брокерских площадках и проходить платное обучение.
В действительности вложенные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на счет одного из участников группы. Общее количество потерпевших – 21 человек, предварительный ущерб превышает 21 млн рублей.
В ходе обысков по местам проживания подозреваемых были изъяты мобильные телефоны с доказательствами. Один задержанный заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. Следователи продолжают устанавливать все эпизоды преступлений.
Ранее полиция и ФСБ задержали подозреваемых, через оборудование которых мошенники переводили звонки с подменой номеров для кражи денег у россиян.