ФСБ ликвидировала сеть сим-боксов для мошенников в Брянской области

Tекст: Мария Иванова

Задержание прошло в рамках совместной операции УФСБ и полиции, сообщается в Telegram-канале Ирины Волк. Правоохранители выявили и ликвидировали нелегальные узлы связи, которые обслуживали четверо жителей Брянской области.

Злоумышленники по инструкциям анонимных кураторов обслуживали специальное оборудование, переадресовывавшее телефонные звонки с подменой номеров. Такая схема позволяла телефонным мошенникам из-за рубежа похищать деньги у граждан России.

Все необходимые электронные устройства и сим-карты участники группы получали через курьерскую доставку. Вознаграждение за работу они получали в криптовалюте от иностранных сообщников.

Операция по поиску и ликвидации нелегальной сети проходила в рамках расследования дела по ст. 272 УК РФ о неправомерном доступе к компьютерной информации. Следственный отдел МО МВД России «Брянский» возбудил уголовное дело.

Силовую поддержку при задержании оказали сотрудники Росгвардии. В ходе обысков изъяли четыре сим-бокса, более 7 тыс. сим-карт, свыше 50 мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карты и другие доказательства. Мероприятия по установлению всех участников продолжаются.

Накануне в Москве, Московской и Владимирской областях правоохранители задержали десять человек, причастных к созданию сим-боксов для массовых обзвонов и рассылки ложных террористических угроз.

В тот же день сотрудники МВД и ФСБ задержали участников группы, связанных с хищением доступа к примерно одной тысяче аккаунтов «Госуслуг» и нанесших ущерб свыше 400 млн рублей.