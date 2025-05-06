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ФСБ ликвидировала сеть сим-боксов для мошенников в Брянской области
Полиция и УФСБ задержали подозреваемых, через оборудование которых мошенники переводили звонки с подменой номеров для кражи денег у россиян, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Задержание прошло в рамках совместной операции УФСБ и полиции, сообщается в Telegram-канале Ирины Волк. Правоохранители выявили и ликвидировали нелегальные узлы связи, которые обслуживали четверо жителей Брянской области.
Злоумышленники по инструкциям анонимных кураторов обслуживали специальное оборудование, переадресовывавшее телефонные звонки с подменой номеров. Такая схема позволяла телефонным мошенникам из-за рубежа похищать деньги у граждан России.
Все необходимые электронные устройства и сим-карты участники группы получали через курьерскую доставку. Вознаграждение за работу они получали в криптовалюте от иностранных сообщников.
Операция по поиску и ликвидации нелегальной сети проходила в рамках расследования дела по ст. 272 УК РФ о неправомерном доступе к компьютерной информации. Следственный отдел МО МВД России «Брянский» возбудил уголовное дело.
Силовую поддержку при задержании оказали сотрудники Росгвардии. В ходе обысков изъяли четыре сим-бокса, более 7 тыс. сим-карт, свыше 50 мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карты и другие доказательства. Мероприятия по установлению всех участников продолжаются.
Накануне в Москве, Московской и Владимирской областях правоохранители задержали десять человек, причастных к созданию сим-боксов для массовых обзвонов и рассылки ложных террористических угроз.
В тот же день сотрудники МВД и ФСБ задержали участников группы, связанных с хищением доступа к примерно одной тысяче аккаунтов «Госуслуг» и нанесших ущерб свыше 400 млн рублей.