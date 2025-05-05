То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
ФСБ задержала обслуживавшую сим-боксы для мошенников преступную группу
ФСБ и СК России задержали обслуживавшую сим-боксы для мошенников ОПГ
В Москве, Московской и Владимирской областях задержаны десять человек, причастных к созданию сим-боксов для массовых обзвонов и рассылки ложных террористических угроз, сообщили официальный представитель СК Светлана Петренко и ЦОС ФСБ России.
В Москве, Московской и Владимирской областях были задержаны десять граждан России, которые обеспечивали работу так называемых сим-боксов для совершения телефонных мошенничеств и рассылки ложных сообщений об актах терроризма. Операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ и Следственного комитета, передает ТАСС.
СК по Владимирской области расследует уголовные дела по статьям о создании преступного сообщества и пособничестве заведомо ложному сообщению о терроризме. Фигуранты также проверяются на причастность к мошенничеству в особо крупном размере. В ходе обысков изъяли мобильные телефоны, 23 сим-бокса, более тысячи сим-карт, электронные носители информации и денежные средства.
Ранее сообщалось, что злоумышленники стали звонить гражданам под видом представителей военной прокуратуры и убеждать их передавать наличные курьерам для мнимой защиты сбережений.
В Казани задержали мошенников, которые обслуживали оборудование для подмены телефонных номеров.
Аналитики отметили, что телефонное мошенничество затронуло почти всех россиян.