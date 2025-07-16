Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Зеленский заявил о «готовности действовать» в случае получения дальнобойного оружия
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Киева действовать, если страна получит дальнобойное оружие, сообщает Newsmax.
В интервью телеканалу Newsmax Зеленский заявил, что Киев готов начать активные действия в случае поступления дальнобойного оружия, передает ТАСС.
По его словам, «мы готовы к действиям, демонстрировать силу».
Зеленский уточнил, что украинская сторона «не обязательно» воспользуется новым вооружением, однако его наличие должно стать фактором сдерживания для Москвы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские поставки вооружений Киеву продолжатся только при условии финансирования со стороны Европы, а координировать процесс будет НАТО.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский не должен целиться по Москве.
Ранее Financial Times сообщала, что в разговоре с Зеленским Трамп обсуждал возможность поставок Украине дополнительных ракет ATACMS большой дальности.
Администрация США опровергла заявления о поддержке Трампом ударов по Москве и Петербургу.
Кремль назвал не новыми публикации о возможных ударах по Москве.