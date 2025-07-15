Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Каллас сообщила, что ЕС не договорился о новых санкциях
ЕС не смог согласовать 18-й пакет антироссийских санкций из-за Словакии
На встрече министров иностранных дел Евросоюза под руководством Каи Каллас не удалось преодолеть разногласия по очередному пакету рестрикций против России.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что европейские страны вновь не достигли компромисса по вопросу введения 18-го пакета санкций против России, передает ТАСС. Она отметила, что причиной стала позиция Словакии, которая заблокировала принятие новых ограничительных мер.
«Компромисса по 18-му пакету санкций достичь не удалось», – заявила Каллас на итоговой пресс-конференции после совещания глав МИД стран Евросоюза. Другие участники переговоров выразили сожаление из-за отсутствия единой позиции по вопросу ужесточения мер против России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.
США отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций. Страны Евросоюза приблизились к согласованию 18-го пакета санкций против России и рассчитывают договориться в понедельник.