Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

Политолог Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Орбан – прагматичный и опытный политик, который использует произошедшее для укрепления своей позиции по Украине: в частности, он выступает против передачи оружия Киеву и 18-го пакета антироссийских санкций», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«Думаю, Орбану удастся в очередной раз «качнуть» Евросоюз и углубить раскол среди его руководства. Европейская общественность еще раз убедится в антигуманности киевских властей. Но официально Брюссель, как обычно, предпочтёт отмолчаться, ожидая сигналов из Вашингтона», – подчеркнул спикер.

«Банковая же попытается всеми способами, в том числе с помощью карманных медиаресурсов, сделать так, чтобы инцидент не связывали с Зеленским. Хотя его репутацию вряд ли что-то ухудшит», – напомнил собеседник.

«Что касается отношений Будапешта и Киева, то они и так почти на нуле, а до дипломатического разрыва и вооруженного конфликта дело не дойдет. Впрочем, в Венгрии в следующем году пройдут парламентские выборы, поэтому Орбан может запланировать какую-нибудь «заварушку» для мобилизации своих сторонников», – допустил аналитик.

«При этом для России раскол в руководстве ЕС выгоден, равно как и наглядное подтверждение несостоятельности Евросоюза – даже в вопросе защиты собственных граждан», – резюмировал эксперт.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

Речь идет о 45-летнем жителе Берегово Йожефе Шебештьене, имевшем двойное гражданство. Его в начале июля насильно доставили на призывной пункт и избили. Мужчина скончался в больнице. Его похоронили в родном городе. О случившемся сообщили родственники погибшего.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине. Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

«Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил дипломат. Киев же отверг обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Будапешт открыто выступают в защиту прав своих соотечественников на Украине и готовы объединить усилия для противодействия насильственной украинизации и дискриминации национальных меньшинств.