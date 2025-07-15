Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.0 комментариев
Лавров и Арагчи подтвердили курс на дипломатическое решение ядерного вопроса
В ходе переговоров в Китае главы внешнеполитических ведомств России и Ирана заявили о необходимости решать вопросы иранской ядерной программы только политико-дипломатическими методами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердили необходимость исключительно дипломатического решения ситуации вокруг иранской ядерной программы, передает ТАСС.
В сообщении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что стороны вновь акцентировали приверженность политико-дипломатическим методам урегулирования в строгом соответствии с международным правом.
В ходе двусторонней встречи, прошедшей на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Китае, министры также обсудили ключевые вопросы международной и региональной повестки, представляющие взаимный интерес. Как отметили в МИД России, Лавров и Арагчи условились продолжить диалог и поддерживать контакты на разных уровнях в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР. Мария Захарова подписала фотографию Лаврова и главы МИД Китая Ван И фразой «ВанЛав». МИД России объявил, что Лавров отправится на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро.