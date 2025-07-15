World Aquatics запретила публикацию результатов россиян на чемпионате мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федерация водных видов спорта России получила запрет на публикацию результатов выступлений российских и белорусских спортсменов на чемпионате мира в Сингапуре, передает ТАСС. Такое решение приняла Международная федерация плавания (World Aquatics), ссылаясь на правила по участию нейтральных атлетов.

На чемпионате ожидается участие около ста спортсменов из России и Белоруссии. Они заявлены в качестве представителей двух команд – нейтральных атлетов Б (NAB) и нейтральных атлетов А (NAA).

В World Aquatics подчеркнули: «Федерация водных видов спорта России не может публиковать результаты этих спортсменов на своем веб-сайте, поскольку это противоречило бы статье 8.2 правил, в которых говорится: нейтральным спортсменам, их вспомогательному персоналу и их национальной федерации не разрешается размещать какие-либо публикации или иные сообщения в средствах массовой информации, связывающие их участие в качестве нейтральных спортсменов с какой-либо страной, находящейся в состоянии конфликта, и/или с их национальной федерацией».

Аналогичные ограничения действовали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште в декабре прошлого года, где участвовали российские и белорусские спортсмены. Позднее некоторые ограничения смягчили: например, теперь нейтральные атлеты могут общаться со СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация гимнастики разрешила российским гимнастам повторно подавать заявки на нейтральный статус. Российские гимнасты отказались от участия в турнирах FIG из-за требования выступать без национальной символики. Российскому велосипедисту ранее отказали в нейтральном статусе из-за службы в спортроте ЦСКА.