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В Индонезии произошло четыре новых извержения вулкана Семеру
В результате серии новых извержений в провинции Восточная Ява в Индонезии пепел Семеру распространился на юг, высота пепельного столпа достигла почти пяти километров.
Пепел поднялся на высоту 1,2 тыс. метров над кратером, составив 4 876 метров над уровнем моря, передает ТАСС со ссылкой на агентство Antara.
Согласно данным наблюдательного поста, пепел активно распространяется в южном направлении.
Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии настоятельно рекомендовал местным жителям и туристам проявлять осторожность, и не приближаться к кратеру ближе чем на три километра.
Семеру является самым высоким вулканом острова Ява и четвертым по высоте в Индонезии, его высота достигает 3 676 метров над уровнем моря. В регионе отмечается высокая сейсмическая активность из-за расположения архипелага в зоне тихоокеанского Огненного кольца.
В Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующими являются около 130.
В начале июля в Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла в пять километров.