В Индонезии произошло четыре новых извержения вулкана Семеру

Tекст: Алексей Дегтярев

Пепел поднялся на высоту 1,2 тыс. метров над кратером, составив 4 876 метров над уровнем моря, передает ТАСС со ссылкой на агентство Antara.

Согласно данным наблюдательного поста, пепел активно распространяется в южном направлении.

Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии настоятельно рекомендовал местным жителям и туристам проявлять осторожность, и не приближаться к кратеру ближе чем на три километра.

Семеру является самым высоким вулканом острова Ява и четвертым по высоте в Индонезии, его высота достигает 3 676 метров над уровнем моря. В регионе отмечается высокая сейсмическая активность из-за расположения архипелага в зоне тихоокеанского Огненного кольца.

В Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующими являются около 130.

В начале июля в Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла в пять километров.