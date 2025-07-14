В Госдуме предложили автоматизировать компенсации за задержки авиарейсов

Tекст: Дарья Григоренко

В письме Авксентьева отметила: «Считаю необходимым законодательно ввести механизм автоматической выплаты компенсаций пассажирам в случае задержек рейсов по вине авиакомпаний», передает РИА «Новости».

По существующему закону при задержке по вине перевозчика пассажир имеет право на компенсацию в размере 3% от стоимости билета за каждый час опоздания, однако выплата предоставляется только после личного заявления пассажира. В результате большинство граждан, сталкивающихся с задержками, компенсацию не получают.

В документе также говорится, что, по оценкам экспертов, лишь около 10% пассажиров обращаются за выплатой из-за излишней бюрократизации процесса и часто незначительной суммы компенсации.

Авксентьева указала, что введение автоматического механизма позволит исключить необходимость отдельного заявления, устранить бюрократические барьеры и обеспечить своевременное получение выплат пассажирами.

Из-за массовых сбоев в авиационном расписании 5-6 июля, которые наблюдались в аэропортах Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Стригино (Нижний Новгород), общий ущерб от авиакомпаний может составить 20 млрд рублей. При этом прямые издержки только за первые сутки, согласно предварительным расчетам, уже достигли от 4 до 6 млрд рублей.

Ранее в Росавиации сообщили, что суммарно российские авиакомпании с 5 по 7 июля отменили 485 рейсов, однако сейчас все аэропорты работают в штатном режиме. В минувший вторник исполняющий обязанности главы Минтранса Андрей Никитин сообщил, что вопросы, связанные с ограничениями в российских аэропортах, требуют скорейшего решения, и разработанные Росавиацией инициативы уже рассматриваются профильными ведомствами.