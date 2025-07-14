Швеция спрогнозировала начало торговой войны между ЕС и США

Tекст: Дмитрий Зубарев

США могут втянуть Евросоюз в торговую войну, заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты уже обострили ситуацию на нескольких уровнях, и исключать возможность торговой войны нельзя.

Дуса особо подчеркнул, что 30-процентные пошлины со стороны США – это мера, с которой Европа не может согласиться. Он отметил: «Мы всегда пытались найти согласованное решение, которое устраивало бы всех нас, но Белый дом продолжает идти своим путем, и я считаю это печальным».

Шведский министр также уточнил, что Евросоюз вел переговоры с США честно и до сих пор не повышал тарифы на импорт американских товаров. По его словам, стороны были очень близки к принципиальному соглашению, которое могло бы сгладить конфликт, однако Белый дом неожиданно обострил ситуацию.

Дуса предупредил, что Брюсселю следует готовиться к негативному сценарию, поскольку новые сообщения из Белого дома поступают постоянно, предсказать дальнейшие действия США становится все сложнее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из стран Евросоюза и Мексики. Евросоюз готовит ответные меры на новые тарифы США и при этом тайно надеется на достижение сделки. Глава Еврокомиссии заявила о риске разрыва поставок между США и Евросоюзом из-за протекционистской политики Вашингтона.